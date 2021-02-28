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الرئيس الليبي الجديد يصل سبها للقاء المكونات الاجتماعية والعسكرية بالجنوب

محمد المنفي أجرى في وقت سابق لقاءات في بنغازي وطبرق (مواقع التواصل)
محمد المنفي أجرى في وقت سابق لقاءات في بنغازي وطبرق (مواقع التواصل)
28/2/2021

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي إلى مدينة سبها، لعقد سلسلة لقاءات مع مكونات الجنوب السياسية والعسكرية والمجتمعية.

ويرافق المنفي في جولته بالجنوب نائباه علي اللافي وموسى الكوني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها المنفي لسبها منذ اختياره من قبل الملتقى السياسي الليبي في الخامس من فبراير/شباط.

 يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي زار مدن بنغازي والبيضاء وطبرق شرقي ليبيا، قبل أن يستقر به المقام في العاصمة طرابلس في 16 فبراير/شباط الجاري.

يأتي ذلك وسط استمرار الجهود الرامية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وكان الدبيبة قدم الخميس تشكيلة الحكومة المقترحة إلى مجلس النواب، وأوضح أنه تم اعتماد مبدأ التشاور مع أعضاء لجنة الحوار السياسي وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وفي وقت سابق، دعا رئيس البرلمان الليبي المنعقد في طبرق عقيلة صالح إلى انعقاد مجلس النواب في مدينة سرت يوم 8 مارس/آذار المقبل، لمناقشة منح الثقة للحكومة المقبلة.

وقال إنّ النصاب سيتوفر في الجلسة، وإن أولوية عقد الجلسة ستكون في مدينة سرت الخالية من المليشيات والمجموعات المتطرفة، بحسب تعبيره.

لكن "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة" أعلنت السبت أنها لا تملك القوة اللازمة لحماية انعقاد مجلس النواب في مدينة سرت، وجاء ذلك في بيان صادر عن رئيس اللجنة أحمد أبو شحمة.

واعتبر أبو شحمة أن الوجود الأجنبي في سرت يعيق انعقاد مجلس النواب في المدينة لإقرار تشكيلة الحكومة المقترحة من السلطة الموحدة الجديدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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