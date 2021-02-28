في 2010 ترك سروار وظيفته طبيب أسنان وقرر دخول عالم السياسة، وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2014 انتخب سروار نائبا لزعيم حزب العمال الأسكتلندي.

انتخب حزب العمال الأسكتلندي السبت أنس سروار زعيما له قبل انتخابات برلمانية مقررة في مايو/أيار المقبل، ليصبح أول مسلم يقود حزبا سياسيا في البلاد.

وواصل سروار بهذه الخطوة تقليدا عائليا، حيث كان والده محمد أول عضو برلماني مسلم في المملكة المتحدة، كما أصبح عضوا في حزب العمال الأسكتلندي وهو في سن 16 عاما، كما تقول شبكة "بي بي سي" البريطانية (BBC)

وسيكون سروار أول زعيم غير أبيض لحزب سياسي كبير في المملكة المتحدة، وكان قد تحدث في السابق عن العنصرية التي واجهها بوصفه سياسيا مسلما، كما واجه هو وعائلته تهديدات بالقتل.

وذكرت صحيفة الغارديان (the Guardian) البريطانية أن سروار تغلب على زميلته مونيكا لينون بنسبة 57.6% مقابل 42.4%.

ويخلف سروار المولود لأبوين باكستانيين مسلمين، عضو البرلمان الأسكتلندي عن غلاسكو (أكبر مدن أسكتلندا) ريتشارد ليونارد، الذي استقال في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال سروار -المولود في غلاسكو عام 1983- في مقطع مصور نشره عبر موقع تويتر "إنه لشرف عظيم لي في حياتي أن أصبح زعيما لحزب العمال الأسكتلندي.. سأكون قائدا يركز على ما يوحدنا بوصفنا دولة، وليس ما يفرقنا".

وأضاف "أريد أن أقول مباشرة لشعب أسكتلندا.. أعرف أن حزب العمال عليه أن يفعل الكثير ليسترد ثقتكم".

ويشغل حزب العمال المعارض في أسكتلندا 23 مقعدا في البرلمان المكون من 129 مقعدا.

وفي عام 2010 ترك سروار وظيفته طبيب أسنان، وقرر دخول عالم السياسة.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2014، انتخب سروار نائبا لزعيم حزب العمال الأسكتلندي، وقد لعب دورا فاعلا في الحملة المؤيدة لبقاء أسكتلندا في المملكة المتحدة خلال الفترة التي سبقت إجراء الاستفتاء على الاستقلال في 2014، حيث كان يجوب أسكتلندا في حافلة مع نشطاء معارضين للاستقلال.

وفي استفتاء 18 سبتمبر/أيلول 2014، رفض الناخبون استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة بنسبة 55.42% مقابل نسبة 44.58% كانت تؤيد الاستقلال.

وفي عام 1997، انتخب والد أنس، محمد سروار، ليصبح أول عضو برلماني مسلم في المملكة المتحدة.