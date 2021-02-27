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سياسة|سوريا

مظاهرات في شمالي سوريا تدعو لإسقاط النظام واستكمال مطالب الثورة

المظاهرات تأتي ضمن احتجاجات متواصلة منذ نحو 4 أسابيع تدعو لإسقاط النظام واستكمال مطالب الثورة (الجزيرة)
المظاهرات تأتي ضمن احتجاجات متواصلة منذ نحو 4 أسابيع تدعو لإسقاط النظام واستكمال مطالب الثورة (الجزيرة)
27/2/2021

قال مراسل الجزيرة في سوريا إن مظاهرات خرجت في مدن وبلدات بمحافظة إدلب وريف حلب شمال غربي البلاد، في ما أطلق عليها ناشطون "جمعة الحرية للمعتقلين"، وذلك ضمن احتجاجات متواصلة منذ نحو 4 أسابيع تحت شعار "لا شرعية للأسد وانتخاباته"، وتدعو لإسقاط النظام واستكمال مطالب الثورة.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالنظام، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، وطالبوا بتطبيق قرار الأمم المتحدة الذي ينص على الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

ويرفض المتظاهرون مساعي النظام لإجراء انتخابات رئاسية خلال العام الجاري، مطالبين برحيل الأسد وإطلاق سراح المعتقلين وعودة النازحين والمهجرين إلى منازلهم.

وانطلقت المظاهرات في مناطق إعزاز بشمال حلب ومدينة إدلب وجبل الزاوية وجسر الشغور في ريف إدلب.

وتزامنت المظاهرات مع قصف جوي ومدفعي للنظام السوري وروسيا على مناطق جبل الزاوية وجسر الشغور وريف اللاذقية، ولم يبلغ عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويحيي السوريون في مارس/آذار المقبل الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية ضد نظام الأسد، في الوقت الذي يسعى النظام لإجراء انتخابات رئاسية في أبريل/نيسان المقبل وفق الدستور الذي أقره عام 2012.

المصدر : الجزيرة

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