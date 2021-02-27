شاهد.. ولي العهد السعودي يصل إلى حلبة الدرعية في ختام سباقات الفورمولا إي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة التهاب الزائدة الدودية.
نشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يصل إلى حلبة الدرعية، وذلك في ختام سباقات "فورمولا إي".
ووصل ولي العهد السعودي إلى الحلبة مع عدد من مرافقيه، وكان في استقباله الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.
فيديو | وصول #ولي_العهد لحلبة #الدرعية في ختام سباقات "فورمولا إي" #محمد_بن_سلمان_في_فورميلا_اي#DiriyahEPrix#الإخبارية pic.twitter.com/usfh8KMrEg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 27, 2021
وشهد بن سلمان منافسات الجولة الثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021″، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
ويأتي هذا الظهور للأمير محمد بن سلمان بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية.
سمو ولي العهد يصل مقر حلبة الدرعية.. pic.twitter.com/rvnDm0kbFs
— الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) February 27, 2021