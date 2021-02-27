شاهد.. ولي العهد السعودي يصل إلى حلبة الدرعية في ختام سباقات الفورمولا إي

نشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يصل إلى حلبة الدرعية، وذلك في ختام سباقات "فورمولا إي".

ووصل ولي العهد السعودي إلى الحلبة مع عدد من مرافقيه، وكان في استقباله الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وشهد بن سلمان منافسات الجولة الثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021″، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ويأتي هذا الظهور للأمير محمد بن سلمان بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية.