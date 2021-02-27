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سياسة|إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي: تقييم مبدئي بأن إيران وراء انفجار بسفينة في بحر عمان

بيني غانتس: إيران تسعى إلى ضرب البنية الأساسية الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين

الأسطول الأميركي الخامس يحقق في حادث السفينة الإسرائيلية ببحر عمان (غيتي)
الأسطول الأميركي الخامس يحقق في حادث السفينة الإسرائيلية ببحر عمان (غيتي)
27/2/2021-|آخر تحديث: 27/2/202111:04 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم السبت إن "تقييمه المبدئي" هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان.

وقال غانتس لهيئة البث الإسرائيلية (كان) إن "إيران تسعى لضرب البنية الأساسية الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين.. موقع السفينة القريب نسبيا من إيران يثير فكرة أن الإيرانيين هم من فعلوها".

وتابع غانتس "هذا تقديري.. حتى الآن وعلى مستوى التقييم المبدئي في ظل قرب المكان وسياق" الأحداث.

وتعرضت السفينة التي تحمل اسم (إم في هيليوس راي) لانفجار في خليج عمان بين يوم الخميس وصباح الجمعة. وقال مسؤول دفاعي أميركي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي جسم السفينة.

ولم يتضح سبب الانفجار حتى الآن، ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا.

ووفقا لقاعدة بيانات ملاحية للأمم المتحدة، تملك شركة "راي شيبينغ" -وهي شركة شحن في تل أبيب-  السفينة ناقلة السيارات، وذلك عبر شركة مسجلة في جزيرة "مان".

وقالت إذاعة (كان) الإسرائيلية إن مالك السفينة يدعى رامي أونغر، ونقلت عنه القول إن "الأضرار فتحتان، قُطر كل منهما قرابة 1.5 متر، لكن ليس واضحا لنا إلى الآن إن كان هذا بسبب نيران صواريخ أم ألغام ثُبتت بجسم السفينة".

وزاد التوتر في منطقة الخليج منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران في عام 2018، بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب -في ذلك الوقت- انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الكبرى.

واتهمت واشنطن إيران بشن عدد من الهجمات على السفن في مياه الخليج الإستراتيجية، من بينها هجمات على 4 سفن، منها ناقلتا نفط سعوديتان في مايو/أيار 2019. وقد نفت إيران قيامها بتلك الهجمات.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية + رويترز

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