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عنف وإرهاب|سياسة|نيجيريا

دائرة الفوضى تتسع بنيجيريا.. عمليات قتل جديدة وحملة لإنقاذ 317 تلميذة خطفهن مسلحون

السلطات استعادت في ديسمبر/كانون الأول الماضي 300 تلميذ اختطفهم مسلحون من إحدى المدارس (رويترز)
السلطات استعادت في ديسمبر/كانون الأول الماضي 300 تلميذ اختطفهم مسلحون من إحدى المدارس (رويترز)
27/2/2021

أعلنت السلطات في نيجيريا -أمس الجمعة- بدء عملية لإنقاذ 317 طالبة ثانوية خطفهن مسلحون، بينما سجلت عمليات قتل جديدة في منجم للذهب، وسط اتساع دائرة العنف والفوضى في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية محمد شيهو -في بيان- إن "قيادة شرطة ولاية زامفارا وبالتعاون مع الجيش، باشرت عملية بحث وإنقاذ مشتركة، بهدف إنقاذ 317 تلميذة خُطفن على يد عصابات مسلحة من ثانوية البنات الرسمية للعلوم في قرية جانغيبي".

وكان عشرات المسلحين اقتحموا مدرسة في شمال غرب نيجيريا ليل الجمعة وخطفوا 317 تلميذة من مساكن الطلبة، في آخر عملية خطف جماعي تشهدها البلاد، حسبما أعلنت الشرطة المحلية، مؤكدة بدء عملية إنقاذ.

وقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة عملية الاختطاف.

في سياق متصل، وفي نفس المنطقة التي خطفت منها الطالبات، قتل 22 شخصا في هجوم مسلح نفذه مجهولون على منجم للذهب.

جاء ذلك بحسب أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية، ذكرت أن مسلحين مجهولي الهوية يستقلون دراجات نارية، شنوا هجوما على منجم للذهب في منطقة دانكورمس بولاية زامفاره.

وأوضحت الأنباء أن المسلحين أطلقوا النيران بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة عدد كبير.

القوات النيجيرية تواجه تمردا عرقيا، وتخوض -في ذات الوقت- حربا ضد جماعة بوكو حرام (رويترز)

مواجهات عنيفة

يشار إلى أن ولاية زامفارا تشهد مواجهات عنيفة منذ 5 سنوات بين عرقية الفولاني التي تمتهن تربية المواشي، وبعض القبائل المزارعة في المنطقة.

وقد خلفت الاشتباكات نحو ألفي قتيل، بينما اضطر آلاف آخرون للنزوح.

وفي السنوات الخمس الماضية، كثفت العصابات الإجرامية هجماتها في وسط وشمال نيجيريا، حيث نفذت العديد من عمليات الخطف والقتل والاغتصاب.

والأسبوع الماضي، خطفت عصابة 42 شخصا من مدرسة في ولاية النيجر المجاورة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، خُطف أكثر من 300 فتى من مدرسة في كانكارا مسقط رأس الرئيس محمد بخاري في ولاية كاتسينا، الذي كان حينها يزور المنطقة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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