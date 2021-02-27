من أكابر المصريين ونوابغهم وعظمائهم.. مصريون وعرب ينعون طارق البشري

رحل واحد "من أكابر المصريين ونوابغهم وشرفائهم وعظمائهم في القرنين الأخيرين".. هكذا كان وصف الكاتب الصحفي أنور الهواري المفكر والفقيه القانوني الراحل طارق البشري الذي رحل أمس الجمعة عن عمر ناهز 88 عاما تاركا رصيدا كبيرا وسمعة طيبة.

أما الكاتب فهمي هويدي فوصفه بأنه "كان شجاعا لم يسمع إلا لصوت ضميره الذي وظفه لخدمة الحق والعدل".

ولد البشري بالقاهرة عام 1933، ونشأ في أسرة علم وقضاء وأدب، حيث كان جده شيخ المالكية في مصر، وقد تولى والده عبد الفتاح البشري رئاسة محكمة الاستئناف، كما كان عمه عبد العزيز البشري أديبا معروفا.

عمل في مجال القضاء حتى أصبح رئيسا للجمعية العمومية لقسميْ الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذي يمثل قمة هرم القضاء الإداري في مصر، ثم أصبح نائبا لرئيس مجلس الدولة.

وأصبح واحدا من رموز الفكر الإسلامي عبر سلسلة مقالات نشرت بعنوان رحلة التجديد في التشريع الإسلامي، كما سطر اسمه بين أبرز مؤرخي مصر المعاصرة عبر سلسلة من الكتب منها: الحركة السياسية في مصر 1945-1952، الديمقراطية ونظام 23 يوليو، المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، بين الإسلام والعروبة، مصر بين العصيان والتفكك.

"اللهم هذا قَسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني إلى قسم فيما لا أملك، مما زاغ عنه البصر، أو غفل عنه الخاطر".. رسالة مودع من المفكر الكبير الراحل عن دنيانا المستشار #طارق_البشري pic.twitter.com/ny71suj1iT — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 26, 2021

ووسط سيل النعي والمديح للفقيد الراحل، حكى الهواري قصة مقال للبشري نشرته صحيفة الوفد قبل نحو 5 سنوات من انتهاء حكم مبارك ووصفه بأنه كان من العيار الثقيل، ينسف ما بقي من قواعد نظام مبارك من جذوره.

الأكاديمي والمفكر محمد سليم العوا كال المديح للفقيد الراحل ووصفه بـ "القاضي العادل والمفكر المستقيم، والشاهد الصادق على تاريخ الأمة في عصرها الحديث، والناصح الأمين في كل موقف ضلت فيه عقول الرجال".

ووصفه خالد نجل المفكر الراحل محمد عمارة بالعالم ورجل القانون والفكر، وبأنه أحد أقرب أصدقاء أبيه رحمه الله.

أما الأكاديمي وعالم الاجتماع والاقتصاد نادر فرجاني، فقال عن الفقيد الراحل إنه "قامة سامية يندر أن يجود الزمان بنظير لها في الفكر عموما وفي القانون والتاريخ خصوصا واللغة العربية، موسوعي عميق بلا تعال كمثقف" ووصفه بأنه "التقي الورع، الصديق المخلص الودود، جم الأدب، فائق الدماثة، وافر الرقة واللطف كإنسان".

أما الباحث الإسلامي عصام تليمة فوصفه بأنه أحد كبار رموز الأمة على المستوى الفكري والسياسي والقانوني والديني، قبل أن يضيف "تعجز الكلمات أن تصفه وتصف قيمته".

الأكاديمي مصطفى كامل السيد، اختار في نعيه للبشري الإشارة إلى أن "ترزية القوانين في عهد مبارك حرموه كأقدم نواب رئيس مجلس الدولة من تولي رئاسة المجلس" مضيفا أن تاريخ القضاء الإداري يشهد بشجاعته في الفتاوى والأحكام التي أصدرها، ومنها حكمه بأن رئيس الدولة لا يمكنه إحالة جرائم معينة إلى القضاء العسكري.

كما ركز على ما اشتهر عن الفقيد الراحل من ترحيب بالحوار مع من يختلفون معه في الرأي، مؤكدا أنه كان قدوة طيبة ومصدرا لا غني عنه لفهم جوانب كثيرة من تاريخ مصر بالقرن العشرين وتطور القانون والقضاء.

ووصفه أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة بـ "كبير المقام". وعن المفكر البشري قال الفقيه القانوني والوزير السابق محمد محسوب إنه كان "قاضيا حمل هموم وطنه ومفكرا وملهما للأجيال".

رحم الله الأب والمعلم والصديق، المستشار طارق البشري، قاضيا حمل هموم وطنه ومفكرا وملهما للأجيال،

وخالص العزاء لوطن عشقه، ولاسرته الكريمة ومحبيه ولكل من التقاه او تعلم منه او قرأ عنه وعرف قيمته الغالية ومنزلته العالية فأدرك حجم مصابنا. pic.twitter.com/CZHRt5xvIJ — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) February 26, 2021

شاءت إرادة الله أن يرحل عنا في هذه الأيام العصيبة رجل كبير المقام هو المستشار والمؤرخ طارق البشري. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اله وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان وان يعوض الوطن عن هذه الخسارة الفادحة. — Hassan Nafaa (@hassanafaa) February 26, 2021

#خبر_مؤلم_ويوم_حزين

انا لله وانا اليه راجعون. فقدت مصر والامتين العربية والاسلامية اليوم واحدا من أصدق أبنائها وأهم مفكريها ومؤرخيها، المستشار #طارق_البشرى بعد صراع مع كورونا. دعواتنا له بالرحمة والمغفرة ولا حول ولا قوة الا بالله. — Ayman Nour (@AymanNour) February 26, 2021

خالص التعازي للأمة العربية والإسلامية التي فقدت اليوم المستشار #طارق_البشري الذي يعد من أهم قاماتها الفكرية والسياسية خلال سبعين عامًا..والذي لازلت اعتز بتصديه لمناقشة رسالتي للدكتوراة في الوقت الذي تردد كثيرون خوفا من بطش إدارة الجامعة ومحاولات عرقلتها عدة سنوات،، — د. طارق الزمر (@drtarekelzomor) February 26, 2021

هذا هو الفقد الذي لا يعوض،وهذه هي الخسارة الفادحة. اليوم فقدت مصر واحدا من أهم مؤرخيها وأكثرهم رسوخا في التوثيق والرواية في العصر الحديث،واحدا قلما يجود الزمان بمثله وعلمه وخلقه،إنه القاضي العدل،والمفكر والمؤرخ الكبير المستشار طارق البشري.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/dJHsNMnThh — Taqadum Al-Khatib (@taqadum) February 26, 2021

ولم يقتصر تأبين المستشار والمفكر الراحل على المصريين، وإنما شاركت الكثير من الشخصيات العربية البارزة في نعي الرجل والثناء على صفاته الشخصية وإنتاجه العلمي.

في وقت حاسم عام 2013

جاء المستشار طارق البشري

للمشاركة في منتدى الدوحة

والتقيت به مطولا

حين يتحدث يفرض عليك الصمت لما يحمله من معرفة وخبرة قانونية وسياسية فريدة مع قدرة جذابة في السرد

أتذكر كل التفاصيل وربما يتاح لي النشر يوما

دعواتنا له بالرحمة

والعزاء لأرض الكنانة المعطاءة pic.twitter.com/tEyK5DwBjb — Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) February 27, 2021

وفاة المستشار طارق البشري.

رجل رائع عرفناه بكتاباته، ومن خلال أحبة كبار كالشيخ محمد الغزالي ود. محمد عمارة رحمها الله، والصديق فهمي هويدي.

مفكر رائع، وبوصلة واضحة في خدمة قضايا الأمة.

كم خسرنا من كبار في العامين الأخيرين، لكنها أمّـة ولّادة.

إلى رحمه الله أيها الرجل النبيل. pic.twitter.com/uvndQzfvas — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) February 26, 2021

رحم الله العلّامة #طارق_البشري، لم أتشرف بلقائه، لكني نهلت من علمه عبر كتبه القيمة. وقد جمع بين العلم الشرعي والموقف الشرعي فكان صاحب ضمير في وقت عزَّ فيه أهل الضمائر، كما كان واسع الباع مؤمنا بالمرجعية الإسلامية قادرا على التوفيق بين حقوق الأكثريات وحقوق الأقليات دون ذلة ولا شطط pic.twitter.com/04ggOQkxl7 — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) February 27, 2021

توفّي اليوم في القاهرة المؤرخ والفقيه القانوني المصري الكبير المستشار الأستاذ طارق البشري، عن عمر ناهز 88 عاما متأثرا بفيروس كورونا.

كان من الأعلام الكبار فِكراً وعِلماً وخُلُقا.

رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته. pic.twitter.com/DWIJkeg8YL — عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) February 26, 2021