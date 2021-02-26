البث الحي
سياسة|قطر

وزير الخارجية القطري يجتمع في الدوحة بممثلي الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي مع إيران

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وكالة الأناضول)
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وكالة الأناضول)
26/2/2021

قالت وزارة الخارجية القطرية إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اجتمع اليوم في مكتبه مع ممثلي الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي مع إيران.

وحضر اللقاء كل من سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى قطر، كلاوديوس فيشباخ، وسفير المملكة المتحدة، جوناثان ويلكس، وسفير الجمهورية الفرنسية، فرانك جيلي، وهي الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي مع إيران، وهو الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وأفاد الإيجاز الصحفي لوزارة الخارجية القطرية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر تطورات إعادة المسار الدبلوماسي وتفعيل الحوار، بالإضافة إلى تنفيذ كافة الأطراف لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق بين مجموعة 5+1 وإيران.

وذكرت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد على عمل دولة قطر الدؤوب في هذا الاتجاه، وموقفها الثابت من التشجيع على الدبلوماسية والحوار، واستعدادها الدائم للعمل البناء ودعم كافة الجهود، التي تصب في صالح استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالين من مستشار الأمن القومي لبايدن والمبعوث الأميركي إلى إيران

تلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالين هاتفيين من المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

خلال استقبال نظيره التركي.. وزير الخارجية القطري: الدوحة وأنقرة تشجعان واشنطن وطهران على حل دبلوماسي للأزمة

قال وزير الخارجية القطري إن الدوحة وأنقرة تشجعان واشنطن وطهران على حل دبلوماسي لأزمة الملف النووي، وأكد نظيره التركي أن قطر وتركيا تستطيعان التعاون لحل مشاكل المنطقة، لا سيما بين واشنطن وطهران.

المزيد من سياسة

بتهم الاحتيال على الولايات المتحدة.. مكتب التحقيقات الفدرالي يطالب بالقبض على 15 مواطنا روسيا بينهم مؤسس فاغنر

مكتب التحقيقات الفدرالي طلب ممن يعرفون أي معلومات عن المطلوبين الإبلاغ عنهم (رويترز)

تقرير الاستخبارات الأميركية: ولي العهد السعودي وافق على خطف أو قتل خاشقجي

تقرير الاستخبارات الأميركية حدد 21 فردا متورطا في مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد السعودي (الأناضول)

مواجهات مع الشرطة لليوم الخامس.. 3 قتلى وعشرات الجرحى في الناصرية جنوب العراق

مواجهات الناصرية العراقية تتواصل لليوم الخامس (الجزيرة)

هيئة بريطانية: انفجار في سفينة بخليج عُمان

سفينة شحن بضائع (الأناضول)
الأكثر قراءة

تنديد إيراني وتعاون عراقي.. روسيا: أميركا لم تخطرنا بغاراتها في سوريا إلا قبل دقائق

(الجزيرة)

“الاختفاء في فندق سيسيل”.. وثائقي يكشف تفاصيل أحد أشهر جرائم القتل بأميركا

شهدت جدران فندق "سيسيل" على سلسلة من الأحداث المروعة (نتفليكس)

كيف تحولت مقابلة مع الأمينة الجديدة للمجلس الإسلامي ببريطانيا إلى ساحة مواجهة وانتقادات؟

زارا محمد انتخبت بداية الشهر الجاري كأول أمرأة في قيادة المجلس الإسلامي البريطاني (مواقع التواصل)

شاهد.. خروف في أستراليا نما عليه 35 كيلوغراما من الصوف هددت حياته

"باراك" ضل طريقه وهو صغير (الفرنسية)