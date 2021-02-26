وزير الخارجية القطري يجتمع في الدوحة بممثلي الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي مع إيران

قالت وزارة الخارجية القطرية إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اجتمع اليوم في مكتبه مع ممثلي الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي مع إيران.

وحضر اللقاء كل من سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى قطر، كلاوديوس فيشباخ، وسفير المملكة المتحدة، جوناثان ويلكس، وسفير الجمهورية الفرنسية، فرانك جيلي، وهي الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي مع إيران، وهو الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع ممثلي الدول الأوروبية الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركةhttps://t.co/0MdiluR1qU#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/sSneAz9qy0 — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) February 26, 2021

وأفاد الإيجاز الصحفي لوزارة الخارجية القطرية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر تطورات إعادة المسار الدبلوماسي وتفعيل الحوار، بالإضافة إلى تنفيذ كافة الأطراف لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق بين مجموعة 5+1 وإيران.

وذكرت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد على عمل دولة قطر الدؤوب في هذا الاتجاه، وموقفها الثابت من التشجيع على الدبلوماسية والحوار، واستعدادها الدائم للعمل البناء ودعم كافة الجهود، التي تصب في صالح استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.