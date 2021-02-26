أمير قطر يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

قالت الخارجية القطرية إن وفدين رسميين، من الدولة ومن جمهورية مصر العربية، عقدا اليوم الثلاثاء بالكويت أول اجتماع لهما، بعد بيان قمة العلا، وذلك لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية.