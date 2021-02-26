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سياسة|قطر

أمير قطر يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

أمير دولة قطر يتسلم الرسالة من وزير الخارجية الكويتي (وكالة الأنباء القطرية)
أمير دولة قطر يتسلم الرسالة من وزير الخارجية الكويتي (وكالة الأنباء القطرية)
26/2/2021

تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك لدى استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في الدوحة، الخميس.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الرسالة "تتصل بالعلاقات الأخوية العميقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وعقد أيضا الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لقاء مع نظيره الكويتي.

واستعرض الوزيران "علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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