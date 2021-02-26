أمير قطر يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

قالت الخارجية القطرية إن وفدين رسميين، من الدولة ومن جمهورية مصر العربية، عقدا اليوم الثلاثاء بالكويت أول اجتماع لهما، بعد بيان قمة العلا، وذلك لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية.
تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك لدى استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في الدوحة، الخميس.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الرسالة "تتصل بالعلاقات الأخوية العميقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
وعقد أيضا الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لقاء مع نظيره الكويتي.
واستعرض الوزيران "علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية.