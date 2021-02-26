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سياسة|سوريا

غارات أميركية على مواقع مليشيات عراقية مدعومة إيرانيا في سوريا

البنتاغون أكد أن الغارات نفذت "بشكل محسوب" لتجنب التصعيد في سوريا والعراق

الغارات اقتصرت على أهداف في شرق سوريا (غيتي-أرشيف)
الغارات اقتصرت على أهداف في شرق سوريا (غيتي-أرشيف)
26/2/2021

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن مقاتلاتها شنت مساء الخميس غارات على مواقع عسكرية تستخدمها مجموعات مسلحة مدعومة من إيران في شرق سوريا، ردا على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت قوات أميركية متمركزة في العراق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيمس كيربي إنه "بناء على توجيهات من الرئيس (جو) بايدن، شنت القوات الأميركية هذا المساء غارات على بنى تحتية تستخدمها مجموعات مسلحة مدعومة من إيران في شرق سوريا".

وأضاف أن هذه الغارات جاءت "ردا على هجمات أخيرة ضد جنود من الولايات المتحدة والتحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي تستهدف هؤلاء الجنود".

وذكر المتحدث أن الضربات نفذت "بشكل محسوب"، بغية "عدم تصعيد الوضع في شرق سوريا وفي العراق".

وقال إن الضربات دمرت منشآت عدة في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها تلك المجموعات ومن بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء، وهما من الفصائل العراقية الشيعية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي.

وقالت وكالة رويترز للأنباء -التي أوردت نبأ الغارات قبل أن يؤكدها البنتاغون- إن قرار بايدن قصر الضربات على أهداف في سوريا دون العراق -ولو في الوقت الراهن على الأقل- يعطي الحكومة العراقية متسعا لإجراء تحقيقاتها في الهجوم الذي أصيب فيه أميركيون.

وكان هجوم صاروخي استهدف مطار أربيل شمالي العراق في 15 فبراير/شباط الجاري، وأوقع قتيلا و9 جرحى، بينهم 4 متعاقدين أميركيين.

وقال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة إن 14 صاروخا ضربت أربيل، 3 منها أصابت قاعدة التحالف، مشيرا إلى أن القتيل مقاول غير أميركي.

المصدر : وكالات

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