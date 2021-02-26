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سياسة|إسرائيل

تعرض سفينة لانفجار في خليج عمان ولا إصابات

السفينة مملوكة لشركة إسرائيلية وتنقل سيارات باتجاه سنغافورة

سفينة شحن بضائع (الأناضول)
سفينة شحن بضائع (الأناضول)
26/2/2021

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، اليوم الجمعة، إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان أمس.

ووفق شركة "درياد غلوبال" (Dryad Global) للأمن البحري فإن السفينة المعنية هي "إم في هليوس راي" (MV HELIOS RAY) لنقل السيارات مملوكة لشركة "هليوس راي" المحدودة (HELIOS RAY) وهي شركة إسرائيلية مسجلة بجزيرة "آيل أوف مان" بين المملكة المتحدة وأيرلندا، وكانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام السعودية.

وأضافت "من المفهوم أن السفينة كانت تقريبا على بعد 44 ميلا بحريا شمال غرب (عاصمة السلطنة) مسقط عندما وقع الانفجار" وتابعت "يبدو أن السفينة كانت عائدة إلى ميناء المنشأ".

وقالت أيضا "في حين أن التفاصيل الخاصة بالحادث لا تزال غير واضحة، تبقى هناك إمكانية واقعية تتمثل في أن الحادث نتيجة نشاط مماثل لنشاط الجيش الإيراني".

وأفاد متحدث باسم وزارة النقل الإسرائيلية أنه ليس لديهم معلومات عن سفينة إسرائيلية أصيبت بانفجار في الخليج".

ومن جانبه، قال الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين إنه على علم بالحادث ويراقب الوضع.

وجاء في الإشعار "التحقيقات جارية. السفينة في أمان والطاقم بخير" مع ذكر أن الحادث وقع الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش، دون ذكر تفاصيل عن سبب الانفجار.

وذكر أيضا "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر".

المصدر : وكالات

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