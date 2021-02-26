موسكو رفضت تصريحاته.. رئيس وزراء أرمينيا: صواريخ إسكندر الروسية كانت عديمة الفائدة في قره باغ

خصوم باشينيان يعتبرونه مسؤولا عن هزيمة أرمينيا العسكرية ضد أذربيجان في خريف عام 2020 في الحرب حول إقليم ناغورني قره باغ

استغربت وزارة الدفاع الروسية تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان التي تحدث فيها عن عدم فعالية منظومة صواريخ إسكندر الروسية خلال الحرب مع جارتها أذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان لها- إن صواريخ إسكندر لم تستخدم في الحرب الأخيرة، وإن كل الذخيرة موجودة في المستودعات.

واعتبر البيان الروسي أن تصريحات باشينيان كانت مبنية على معلومات مضللة نُقلت له بشأن صواريخ إسكندر، وذكّرت وزارة الدفاع الروسية بأن هذه الصواريخ استخدمت بنجاح في سوريا وأثبتت فعاليتها.

وتحول رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان -الذي يطالبه الجيش بالاستقالة- من بطل ثورة إلى مسؤول عن هزيمة عسكرية مذلة في مواجهة عدو البلاد التاريخي، أذربيجان.

وندد باشينيان (45 عاما) الخميس بمحاولة انقلاب عسكري، وانضم إلى الآلاف من أنصاره في شوارع العاصمة يريفان، حيث أعاد تأكيد سيطرته على البلاد.

ويرى خصوم رئيس الوزراء أنه مسؤول عن هزيمة أرمينيا العسكرية ضد أذربيجان في خريف عام 2020 في الحرب حول إقليم ناغورني قره باغ.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أُجبر باشينيان على توقيع اتفاق لوقف الأعمال العدائية في ظل حرب للسيطرة على المنطقة الانفصالية، وفي ذلك الوقت كان يحظى بكل الدعم من قيادات القوات المسلحة.