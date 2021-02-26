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سياسة|روسيا

توصيات بتعليق عدد منها.. هبوط اضطراري لبوينغ 777 في موسكو بعد رصد مشكلة في المحرك

أوصت بوينغ بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و59 في المخازن، حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب

إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أمرت بفحص طائرات بوينغ 777 التي تعمل بمحركات "برات آند ويتني بي دبليو 4000" (الفرنسية)
إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أمرت بفحص طائرات بوينغ 777 التي تعمل بمحركات "برات آند ويتني بي دبليو 4000" (الفرنسية)
26/2/2021

هبطت طائرة "بوينغ 777" (Boeing 777) تابعة لشركة الطيران الروسية "روسيا" هبوطا اضطراريا اليوم الجمعة في موسكو، بسبب مشكلة في المحرك، بعد أقل من أسبوع من حادث لطائرة مماثلة بالولايات المتحدة.

وقالت شركة الطيران في بيان إنه "خلال رحلة الشحن رقم 4520 بين هونغ كونغ ومدريد، رصد عطل في جهاز استشعار التحكم في المحرك"، وأضافت أن "الطاقم قرر القيام بهبوط اضطراري" في موسكو، في الوقت الذي أكدت فيه مواقع متخصصة أن الطائرة هي من طراز "بوينغ 777".

يأتي ذلك بعد أسبوع من احتراق محرك طائرة من الطراز نفسه تابعة لخطوط "يونايتد إيرلاينز" (United Airlines) الأميركية فوق مدينة دنفر بولاية كولورادو الأميركية السبت الماضي.

وأوصت شركة بوينغ يوم الاثنين، شركات الطيران بوقف رحلات طائرات "بوينغ 777" المماثلة لطائرة شركة "يونايتد إيرلاينز"، إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية الأميركية توجيهاتها بعد الفحص.

وقالت بوينغ إنها توصي "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و59 في المخازن، التي تعمل بمحركات "برات آند وتني 4000-112″ (Pratt & Whitney) حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب".

وقد أمرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية الثلاثاء بفحص فوري لطائرات بوينغ 777 التي تعمل بمحركات "برات آند ويتني بي دبليو 4000" قبل قيامها بمزيد من الرحلات.

كما أمرت السلطات الجوية اليابانية شركتي "جابان إيرلاينز" (Japan Airlines) و"أوول نيبون إيروايز" (ALL Nippon Airways) وهما أكبر شركتين للطيران في البلاد، بوقف 32 طائرة من طراز بوينغ 777 عن العمل إلى حين دراسة إجراءات أخرى.

من جهتها، أعلنت شركة الطيران الأميركية وقف استخدام 24 طائرة ذات محركات من الطراز نفسه مؤقتا، وقالت إنها بصدد بحث الأمر مع الجهات المعنية لتحديد الخطوات الإضافية.

والمحرك الذي تعطل في طائرة بوينغ 777، التي دخلت الخدمة قبل 26 عاما وسقطت منه أجزاء فوق ضاحية بدنفر، من طراز "بي دبليو 4000″، وذلك النوع من المحركات مستخدم في 128 طائرة أو أقل من 10% من الأسطول العالمي الذي يضم أكثر من 1600 طائرة 777 عريضة البدن.

المصدر : وكالات

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