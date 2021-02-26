صعّدت جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، مؤخرا عملياتها ضد السعودية بإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، في حين ينفذ التحالف السعودي الإماراتي منذ مارس/آذار 2015 عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية اليمنية

أعلن التحالف السعودي الإماراتي، اليوم الجمعة، تدمير طائرتين مفخختين دون طيار أطلقهما الحوثيون، إحداهما باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وأفاد بيان مقتضب للمتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، بتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط، في حين لم يعلن عن هدف الطائرة الأخرى.

وأوضح المالكي أن محاولات الاعتداء الحوثية متعمدة وممنهجة، في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتمثل جرائم حرب، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولم يحدد البيان موقع انطلاق الطائرة المفخخة، بينما لم يصدر رد من الحوثيين حتى الآن.

ومؤخرا، صعّدت جماعة الحوثي في عملياتها ضد السعودية عن طريق إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ومنذ مارس/آذار 2015، ينفذ التحالف السعودي الإماراتي عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية باليمن، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.