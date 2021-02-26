واشنطن: يتعين على وكالة الطاقة الذرية أن تدعو إيران إلى العدول عن انتهاكاتها للاتفاق والتعاون مع الوكالة لتفسير سبب العثور على جسيمات يورانيوم في مواقع قديمة غير معلنة

كشفت وثيقة إيرانية أن طهران هددت بإنهاء اتفاق أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يبقي مؤقتا على معظم عمليات المراقبة، التي تقوم بها الوكالة لأنشطة إيران، وذلك إذا تبنى مجلس الوكالة مسعى تقوده الولايات المتحدة لانتقاد طهران الأسبوع المقبل.

وقلصت طهران هذا الأسبوع تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وأنهت إجراءات تفتيش إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق النووي، الذي أبرمته مع قوى عالمية في 2015، في أحدث خطوة للرد على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.

وفي وثيقتها المرسلة إلى بقية أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل الاجتماع ربع السنوي الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، قالت الولايات المتحدة إنها تريد مشروع قرار "يعبر عن قلق المجلس العميق فيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة".

وذكرت الوثيقة الأميركية التي اطلعت عليها "رويترز" (Reuters) أنه يتعين على المجلس أن يدعو إيران إلى العدول عن انتهاكاتها للاتفاق، والتعاون مع الوكالة، لتفسير سبب العثور على جسيمات يورانيوم في مواقع قديمة غير معلنة.

خطوة مدمرة

وقالت طهران بدورها في وثيقتها، التي اطلعت عليها رويترز، "إيران تعتبر هذه الخطوة مدمرة وتمثل نهاية للتفاهم المشترك، الذي تم التوصل إليه في 21 فبراير/شباط بين الوكالة والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، في إشارة لاتفاق مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أُبرم بداية الأسبوع.

وأضافت أن هذا "قد يؤدي إلى المزيد من التعقيدات في الاتفاق النووي"، مشيرة إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة "كشفت عن خططها" بشأن مشروع قرار للمجلس.

وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المجلس سيتبنى مشروع قرار.

ولم تذكر إيران الإجراءات التي أوقفت تنفيذها هذا الأسبوع؛ لكنها قالت إنها تشمل ما يطلق عليه البروتوكول الإضافي، الذي يتيح للوكالة الدولية إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.

وفي وقت سابق، قالت إيران إن على واشنطن اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل أن تتوقع من طهران العدول عن خطواتها النووية.

واستنكر مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف إسماعيل بقائي قبل يومين، خلال كلمة له في مؤتمر للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح، مطالبة واشنطن بانصياع إيران الكامل للاتفاق النووي، بينما تظل أميركا خارج الاتفاق، وذلك منذ انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق عام 2018.

تقرير للوكالة

وكان تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكر أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران أكثر 14 مرة من الحد المسموح به، وأصدرت الوكالة تقريرا إضافيا يقول إن إيران لم تجب بعد عن أسئلة بشأن جزيئات اليورانيوم، التي عثر عليها في موقعين تم تفتيشهما العام الماضي.

وقال غروسي -الذي زار طهران السبت الماضي- إن منع إيران دخول مفتشي الوكالة الدولية بدون اتخاذ خطوات للرد على ذلك ستكون له تداعيات.

وأضاف في تصريحات له أمام منظمة مبادرة التهديد النووي غير الربحية، أن التعامل مع هذا الوضع سيمثل مشكلة للوكالة الدولية، خاصة فيما يتعلق بأنشطة التخصيب، والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني.