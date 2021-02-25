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سياسة|بحرين

ولي عهد البحرين يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الملف الإيراني ويدعوه مجددا لزيارة المنامة

ولي عهد البحرين (يمين) جدد دعوته لنتنياهو لزيارة المنامة وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي (الفرنسية)
ولي عهد البحرين (يمين) جدد دعوته لنتنياهو لزيارة المنامة وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي (الفرنسية)
25/2/2021

قالت وكالة الأنباء البحرينية إن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكدا اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي بينهما على أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

وشدد الجانبان على ضرورة أن تشمل المفاوضات مواضيع أوسع يكون لها دور في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا للوكالة.

من جهته، قال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية -في بيان- إن ولي عهد البحرين جدد دعوته لنتنياهو لزيارة المنامة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيزور المملكة في أول فرصة بحسب ما يسمح به الوضع الوبائي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتابع أن ولي عهد البحرين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن البحرين معنية بالانضمام إلى الاستثمار في مصنع اللقاحات الذي من المخطط إقامته في إسرائيل بمشاركة دول أخرى.

وكان نتنياهو أرجأ مرتين على الأقل نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري زيارة كان يعتزم القيام بها إلى الإمارات والبحرين، وذلك بسبب القيود المفروضة جراء تفشي كورونا.

ومنذ تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن بموجب ما يعرف باتفاق أبراهام -الذي توسطت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب- تبادل مسؤولون كبار من الجانبين زيارات أبرمت خلالها اتفاقيات في مجالات مختلفة، كما تم مؤخرا تعيين دبلوماسي إسرائيلي قائما بالأعمال في المنامة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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