البث الحي
سياسة

ولي العهد السعودي يخضع لعملية جراحية ناجحة

ولي العهد السعودي غادر المستشفى بعد خضوعه للعملية الجراحية (رويترز-أرشيف)
ولي العهد السعودي غادر المستشفى بعد خضوعه للعملية الجراحية (رويترز-أرشيف)
24/2/2021

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة التهاب الزائدة الدودية.

وقال البيان الرسمي الذي نشرته الوكالة "أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح"، وأضافت الوكالة أن ولي العهد غادر المستشفى.

وقد عرضت وسائل إعلام سعودية فيديو قصيرا لولي العهد السعودي وهو يغادر المستشفى.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي.. وزير الدفاع الأميركي يدين هجمات الحوثيين ويبحث أهمية إنهاء الحرب في اليمن

بحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن -خلال اتصال بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان- أهمية إنهاء الحرب في اليمن، وأثنى على التزام المملكة بالتوصل إلى تسوية سياسية.

المزيد من سياسة

بعد فرضه عقوبات على مسؤولين فنزويليين.. مادورو يرفض الحوار مع الاتحاد الأوروبي

مادورو طالب الاتحاد الأوروبي بمعاملة بلاده بشكل لائق (أسوشيتد برس)

على خلفية الانهيار الاقتصادي.. بشار الأسد يقترح إلغاء برامج الطهي التلفزيونية

الأسد قال للصحفيين خلال الاجتماع بهم إنه ستتم معالجة الوضع الاقتصادي لكنه لم يقدم رؤية واضحة (رويترز)

متهم بالتجسس لصالح السعودية.. القضاء الأميركي يرفض إسقاط التهم عن موظف تويتر السابق

أحمد أبو عمو يواجه في حال إدانته السجن 20 عاما وغرامة قد تتجاوز 600 ألف دولار (الجزيرة)

ميديا بارت: أيام المجاعة المظلمة.. الكارثة تتجدد مرة أخرى في تيغراي

لاجئون من التيغراي في السودان يبحثون عن الطعام (الفرنسية)
الأكثر قراءة

مسجد مغربي يرفع فيه أذان الظهر والعصر مرتين.. ما قصته؟

مئذنة الجامع الأعظم بسلا (الجزيرة)

استثمار بعد سنوات الإفلاس.. تايسون يجني الملايين من زراعة الماريجوانا

تايسون يجني نصف مليون دولار شهريا من استثماره في زراعة الماريجوانا (رويترز)

مستجدات النووي.. واشنطن تتنظر ردا وطهران تقدم طلبا وإسرائيل تدخل على الخط

(الجزيرة)

كيف تحولت مقابلة مع الأمينة الجديدة للمجلس الإسلامي ببريطانيا إلى ساحة مواجهة وانتقادات؟

زارا محمد انتخبت بداية الشهر الجاري كأول أمرأة في قيادة المجلس الإسلامي البريطاني (مواقع التواصل)