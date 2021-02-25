ولي العهد السعودي يخضع لعملية جراحية ناجحة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة التهاب الزائدة الدودية.

وقال البيان الرسمي الذي نشرته الوكالة "أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح"، وأضافت الوكالة أن ولي العهد غادر المستشفى.

وقد عرضت وسائل إعلام سعودية فيديو قصيرا لولي العهد السعودي وهو يغادر المستشفى.