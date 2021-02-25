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سياسة|أرمينيا

محاولة انقلاب أرمينيا.. تركيا تندد وروسيا تتحرك دبلوماسيا والأوروبيون يطالبون الجيش بالحياد

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يندد بمحاولة انقلاب عسكري ضده بعدما طالبت هيئة أركان الجيش باستقالة حكومته

غضب في شوارع العاصمة يريفان بعد محاولة الانقلاب (غيتي)
غضب في شوارع العاصمة يريفان بعد محاولة الانقلاب (غيتي)
25/2/2021-|آخر تحديث: 25/2/202109:08 PM (مكة المكرمة)

نددت تركيا اليوم الخميس بالمحاولة الانقلابية في أرمينيا من مبدأ رفض الانقلابات، وأعلنت روسيا بدء اتصالاتها سعيا لتسوية سلمية، وطالب الاتحاد الأوروبي الجيش بالبقاء على الحياد، بينما اتهمت أذربيجان أرمينيا بانتهاك الديمقراطية.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في تغريدة على تويتر "ندين محاولة الانقلاب في أرمينيا، فالانقلابات عرضت مسيرة الديمقراطية للانقطاع وتسببت بالفوضى على مر التاريخ"، معربا عن أمله في عودة الأوضاع في أرمينيا إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو "نحن دائما ضد كافة الانقلابات والمحاولات الانقلابية في أي مكان حول العالم، لذلك ندين بشدة المحاولة الانقلابية في أرمينيا".

وأضاف جاويش أوغلو -خلال زيارة رسمية يقوم بها لهنغاريا- أنه من الطبيعي في الديمقراطيات أن ينتقد المواطنون حكوماتهم، ويطالبوها كذلك بالاستقالة، لكن من غير المقبول للعسكريين أن يطالبوا حكومة منتخبة بالاستقالة، فضلا عن القيام بانقلاب، حسب قوله.

ولفت الوزير التركي إلى أن ثمة فرصة مهمة متاحة لاستقرار المنطقة، وينبغي تقييمها جيدا، وتابع "لا يكفي أن يتم التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا من خلال وقف إطلاق النار، بل نريد السلام لكل المنطقة من خلال التعاون مع دول المنطقة".

وأوضح أن بلاده تتابع الأمر من الإعلام، ولم تجر بعد أي تواصل مع الجانب الأرميني، مؤكدا أن موقف تركيا من الانقلابات مبدئي.

كما قال حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في تغريدة، إن تركيا لا ترغب في رؤية أحداث تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدا معارضة كافة محاولات الانقلاب على الحكومات.

باشينيان يدعو أنصاره للاحتشاد في العاصمة (الأوروبية)

روسيا والاتحاد الأوروبي

وفي موسكو، أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين دعا في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان جميع الأطراف في أرمينيا لضبط النفس والتسوية في إطار القانون.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين "نتابع الوضع في أرمينيا بقلق، وبالطبع ندعو الجميع إلى الهدوء وإبقاء الوضع في الإطار الدستوري"، مؤكدة أن ما يحدث هناك شأن داخلي.

كما قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف يبحث مع نظيره الأرميني الأزمة في يريفان، ويعول على تسوية سلمية لها.

وبدوره، طالب الاتحاد الأوروبي في بيان جميع الأطراف في أرمينيا بالتزام الهدوء، وتجنب أي خطاب أو أفعال قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، وحل الخلافات بالوسائل السلمية والدستورية.

وقال البيان إنه يجب على القوات المسلحة الأرمينية الحفاظ على الحياد، وإن الشؤون السياسية يجب أن تكون تحت السيطرة المدنية حسب الدستور الأرمني.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الحفاظ على النظام الديمقراطي والدستوري هو الطريقة الوحيدة التي يمكن لأرمينيا من خلالها أن تتصدى للتحديات التي تواجهها.

باشينيان يعانق أحد أقرباء ضحايا الحرب الأخيرة في قره باغ (الأوروبية)

أذربيجان

أما الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، فقال إن "أرمينيا لم تكن يوما في وضع يرثى له كما هي الآن، والسبب في ذلك قياداتها المتوالية منذ 20 عاما".

وأضاف خلال لقاء مع أسر قتلى الجيش الأذربيجاني أن أرمينيا تشهد يوميا صراعات داخلية، وانتهاكا للمبادئ الديمقراطية، وأن المعارضة الأرمينية تتعرض لضغوط كبيرة، لكن بعض الدول والمنظمات التي تدعي الديمقراطية تتجاهل هذه الضغوط، حسب وصفه.

من جهة أخرى، عرض زعيم إقليم ناغورني قره باغ أرايك هاروتيونيان الوساطة بين باشينيان والجيش، وقال "أرّقنا بالفعل ما يكفي من الدماء. حان الوقت لتجاوز الأزمات والمضي قدما. أنا في يريفان ومستعد لأصبح وسيطا لتخطي هذه الأزمة السياسية". وحث جميع الأطراف على عدم التصعيد.

وكان باشينيان ندد اليوم بمحاولة انقلاب عسكري، داعيا أنصاره للاحتشاد في العاصمة، بعدما طالبت هيئة أركان الجيش باستقالة حكومته، كما عزل باشينيان على الفور رئيس الأركان أونيك غاسباريان.

كما دعا حزب المعارضة رئيس الوزراء الأرميني إلى اغتنام "الفرصة الأخيرة" للخروج من السلطة من دون عنف، وتجنب "حرب أهلية".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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