كورونا.. قادة أوروبا يدعون للإبقاء على قيود صارمة وشركات الأدوية تطور لقاحاتها

دعا قادة الاتحاد الأوروبي الخميس إلى الإبقاء على قيود مشددة مع تسريع حملات التطعيم في مواجهة التحديات الإضافية المتمثلة في انتشار مزيد من النسخ المتحورة من فيروس كورونا، أشد عدوى.

وتعمل شركتا فايزر (Pfizer) ومودرنا (Moderna) على تطوير لقاحاتهما لمواجهة النسخ المتحورة من الفيروس، بينما ظهر لقاحان جديدان في الصين.

وقال رؤساء الدول والحكومات الـ27 في بيان صحفي بعد مؤتمر عبر الفيديو "ما يزال الوضع الوبائي خطيرًا، وتشكل المتحورات الجديدة تحديات إضافية، لذلك يجب علينا الإبقاء على قيود صارمة مع تكثيف جهودنا في الوقت نفسه لتسريع إمدادات اللقاحات".

وقد حذّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من "صعوبات" ستواجه حملات التطعيم في "الأسابيع المقبلة"، في ختام قمة مع قادة دول الاتحاد الأوروبي مكرسة لمناقشة التعامل مع جائحة كورونا.

وقال ميشال "الوضع الراهن صعب" في وقت تعاني فيها حملات التطعيم في أوروبا من البطء. وأضاف "لكنني أريد أن أوجه رسالة تفاؤل، نملك الوسائل لكي يلعب الاتحاد الأوروبي دورا رئيسيا للخروج من هذه الأزمة في الأشهر المقبلة".

وحضت المفوضية الأوروبية 6 دول على عرض تفسيرات حول القيود المفروضة على حركة التنقل التي تعتبرها مبالغا فيها، معربة عن خوفها من أنها قد تؤثر على سلاسل الإمداد.

وقبل القمة، قال مسؤول أوروبي رفيع المستوى إن "التنسيق معقد، لأن المسؤولين يعتبرون أن الأولوية هي لحماية مواطنيهم" وتوقع "مناقشات حادة" خلال الاجتماع.

وجاء في مسودة التوصيات النهائية أن القادة الأوروبيين يريدون إعادة التأكيد على "ضمان تدفق السلع والخدمات من دون أي عوائق داخل السوق الموحدة".

وفي ما يتعلق بشهادة التطعيم الأوروبية التي تهدف إلى تسهيل السفر، نصت المسودة على إمكانية "الدعوة إلى نهج مشترك" بشأن معاييرها ونموذجها لكن دون إجراءات محددة.

ووافقت الدول المعتمدة على السياحة مثل بلغاريا والنمسا واليونان على اقتراح "جواز السفر الأخضر" الذي يتيح للحاصلين على اللقاح السفر ودخول المطاعم، وبدأت هذه الدول بالتفكير في إجراءات خاصة بها للسماح للسياح بدخولها في موسم الصيف بناء على "جواز السفر الأخضر".

ويدور جدل حاد في أوروبا حول توفير لقاحات مجانية للقارة الأفريقية، لكن دبلوماسيا قال إن "قطع وعود كبيرة لدول أخرى في حين أننا لا ننجح في تسريع تطعيم مواطنينا، أمر غير مطروح".

وأكد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن مرض "كوفيد" طويل الأمد الذي يؤثر بشكل غامض على عدد كبير من مرضى الوباء يجب أن يمنح "أهمية قصوى"، حيث تستمر أعراضه عدة شهور.

وقال الأستاذ في المرصد الأوروبي للنظم والسياسات الصحية مارتن ماكي الذي أعد تقريرا خاصا إنها حالة منهكة للغاية، وأعراضها تشمل آلام الصدر والعضلات والإرهاق وضيق التنفس وتشويش المخ.

When 🇪🇺 EU leaders meet via video conference, they connect from their home countries

Today, they are discussing #COVID19 coordination, vaccines & travel measures. #EUCO meetings are chaired by EUCO President, Charles Michel @eucopresident

More here👉 https://t.co/qU9tSwWy7D pic.twitter.com/7P0jCtHAh5

— EU Council (@EUCouncil) February 25, 2021