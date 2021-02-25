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سياسة|بحرين

تقرير إسرائيلي: مفاوضات منذ أشهر مع السعودية والإمارات والبحرين لبناء حلف ضد إيران

البيت الأبيض يشهد توقيع اتفاق التطبيع التاريخي بين إسرائيل والبحرين والإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي (الأوروبية)
البيت الأبيض يشهد توقيع اتفاق التطبيع التاريخي بين إسرائيل والبحرين والإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي (الأوروبية)
25/2/2021

ذكر تقرير إعلامي إسرائيلي أن إسرائيل تتفاوض منذ أشهر مع السعودية والإمارات والبحرين لبناء تحالف أمني دفاعي، بهدف مواجهة "التهديد الإيراني المتزايد في المنطقة".

ونقلت قناة آي24 الإسرائيلية عن مصادر خاصة في الخليج الخميس عن وجود مفاوضات بين إسرائيل والسعودية والبحرين والإمارات منذ عدة أشهر، لبناء تحالف أمني دفاعي على غرار حلف الناتو، للتعامل مع "التهديد الإيراني المتزايد" في المنطقة.

وأضافت أن المفاوضات تأتي للخروج بموقف مشترك للدول الأربع إزاء محاولة إيران صنع قنبلة نووية، ولعرقلة برنامجها النووي الذي يمثل تهديدا حقيقيا للمنطقة، حسب قولها.

كما اعتبرت القناة أن هذا الحلف المزمع تشكيله سيتصدى لنفوذ إيران وانتشار قواتها المتزايد في سوريا ولبنان والعراق.

ووفقا للقناة، لم تؤكد أو تنفي مصادر إسرائيلية هذا النبأ.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة الأنباء البحرينية أن ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكدا الخميس خلال اتصال هاتفي أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية

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