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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بايدن: اطلعت على تقرير المخابرات عن مقتل خاشقجي وسأتحدث قريبا مع الملك سلمان

الرئيس الأميركي جو بايدن (يمين) والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز (وكالات)
الرئيس الأميركي جو بايدن (يمين) والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز (وكالات)
24/2/2021-|آخر تحديث: 25/2/202101:41 AM (مكة المكرمة)

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأميركي جو بايدن قوله إنه اطلع على تقرير المخابرات الأميركية المتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ومن المتوقع نشره اليوم الخميس.

وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض أنه يتوقع أن يجري قريبا اتصالا هاتفيا مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وفي وقت سابق توقعت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي رفع السرية قريبا عن التقرير الأميركي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ولفتت المتحدثة الأميركية إلى أنه لن يتم استباق نشر التقرير عن مقتل خاشقجي بالحديث عن الإجراءات التي قد تُتخذ بعد رفع السرية عنه.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث قريبا مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وأن الاتصال سيقتصر عليهما فقط.

وقالت ساكي إن الاتصال سيتناول مواضيع عدة دون إعطاء معلومات عن مضمونه.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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