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البيت الأبيض: سنواصل العمل مع السعودية في ضوء تهديدات تواجهها وملتزمون بإعادة ضبط العلاقة معها مع بقاء خيار المساءلة

ساكي قالت إن إدارة بايدن ملتزمة بالكشف عن نسخة من تقرير الاستخبارات بشأن مقتل خاشقجي (وكالة الأنباء الأوروبية)
ساكي قالت إن إدارة بايدن ملتزمة بالكشف عن نسخة من تقرير الاستخبارات بشأن مقتل خاشقجي (وكالة الأنباء الأوروبية)
25/2/2021-|آخر تحديث: 26/2/202105:23 AM (مكة المكرمة)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الخميس إن إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل العمل مع السعودية، نظرا للتهديدات التي تواجهها في المنطقة.

وأضافت ساكي في مؤتمر صحفي أن واشنطن ملتزمة بإعادة ضبط العلاقات مع السعودية، موضحة أن هناك مجالات سيتم التعبير فيها عن القلق وسيُترك خيار المساءلة مفتوحا، حسب تعبيرها.

وذكرت المتحدثة الأميركية أن إدارة بايدن ملتزمة بالكشف عن نسخة غير سرية من التقرير الخاص بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضحت أن التقرير سيصدر عن وكالة الاستخبارات الوطنية وليس البيت الأبيض.

من جهته، ذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد براس الخميس في مؤتمر صحفي أن الرئيس بايدن قال إنه سيراجع العلاقات مع السعودية بأكملها، بما يحقق مصالح الشعب الأميركي.

كما قال برايس إنه سيتم قريبا نشر تقرير الاستخبارات بشأن مقتل خاشقجي، وأضاف أن هذا التقرير "‘مهم لتحديد المسؤوليات"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يثق بالاستخبارات.

ووفق تعبير المتحدث الأميركي، فإن مقتل خاشقجي كان جريمة مروعة، وإن ذلك سيكون في قلب تقرير الاستخبارات.

وفي السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مسؤولين أميركيين أن التقرير المنتظر من الاستخبارات الأميركية بشأن مقتل خاشقجي لن يصدر قبل أن يتحدث الرئيس جو بايدن مع الملك سلمان بن عبد العزيز.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تلقى الخميس اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وقالت الوكالة إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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