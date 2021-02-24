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سياسة|إكوادور

صراع عصابات.. عشرات القتلى بأعمال شغب في 3 سجون بالإكوادور

رئيس الإكوادور سعى للسيطرة على العنف المتكرر بالسجون وأعلن حالة الطوارئ بها العام الماضي

الشرطة الإكوادورية تحاول السيطرة على أعمال الشغب في أحد السجون التي شهدت اضطرابات الثلاثاء (الأوروبية)
الشرطة الإكوادورية تحاول السيطرة على أعمال الشغب في أحد السجون التي شهدت اضطرابات الثلاثاء (الأوروبية)
24/2/2021

قال مسؤولون في الإكوادور إن 67 سجينًا -على الأقل- قتلوا الثلاثاء في أعمال شغب شهدتها 3 سجون في البلاد.

وذكر المسؤولون لوسائل إعلام محلية أن أعمال الشغب اندلعت صباح الثلاثاء في 3 سجون في مدن غاياكيل (جنوب غرب) وكوينسا (جنوب) ولاتاكونغا (جنوب) بسبب خلافات على الزعامة بين عدد من العصابات.

وأشار المسؤولون إلى أن عددا ممن لقوا حتفهم جرّاء تلك الأحداث ارتفع إلى 67 شخصًا.

وكانت شرطة الإكوادور أعلنت في وقت سابق أن 62 قتيلا سقطوا خلال الاضطرابات التي وقعت في سجون غاياكيل وكوينسا ولاتاكونغا.

ولم توضح الشرطة إذا كانت قد تمكّنت من فرض النظام مجدّدًا في السجون بشكل كامل.

بدوره، حمّل الرئيس الإكوادوري لينين مورينو في تغريدة "منظمات إجرامية" مسؤولية أعمال الشغب، قائلًا إنها ضالعة في "أعمال عنف متزامنة في سجون عدة".

وأضاف أن "السلطات تعمل لاستعادة السيطرة" على الأوضاع داخل هذه السجون.

وسعى رئيس الإكوادور للسيطرة على العنف بالسجون، وأعلن حالة الطوارئ بها العام الماضي بسبب تكرار المواجهات بين العصابات الإجرامية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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