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سياسة|قطر

وزير خارجية قطر ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يمين) ومستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان (رويترز)
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يمين) ومستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان (رويترز)
23/2/2021

ذكر المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان.

وحسب المكتب الإعلامي فقد جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي وعدد من القضايا الإقليمية لا سيما العراق وإيران وأفغانستان.

وتجري مساع دولية على أكثر من صعيد من أجل عودة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاتفاق الذي توصلت إليه عدة دول غربية وإيران عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، وانسحبت منه واشنطن في العام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي موضوع أفغانستان تجري مفاوضات منذ شهور في العاصمة القطرية الدوحة بين وفد الحكومة الأفغانية ووفد حركة طالبان بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإحلال السلام الشامل والشراكة في تسيير شؤون أفغانستان.

المصدر : الجزيرة

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تلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالين هاتفيين من المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

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