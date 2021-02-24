وزير خارجية قطر ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

ذكر المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان.

وحسب المكتب الإعلامي فقد جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي وعدد من القضايا الإقليمية لا سيما العراق وإيران وأفغانستان.

وتجري مساع دولية على أكثر من صعيد من أجل عودة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاتفاق الذي توصلت إليه عدة دول غربية وإيران عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، وانسحبت منه واشنطن في العام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي موضوع أفغانستان تجري مفاوضات منذ شهور في العاصمة القطرية الدوحة بين وفد الحكومة الأفغانية ووفد حركة طالبان بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإحلال السلام الشامل والشراكة في تسيير شؤون أفغانستان.