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سياسة|قطر

وزير الخارجية القطري يتلقى رسالة من نظيره البحريني

وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي (يمين) خلال اجتماع له اليوم مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون بمملكة البحرين (الصحافة القطرية)
وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي (يمين) خلال اجتماع له اليوم مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون بمملكة البحرين (الصحافة القطرية)
24/2/2021

تلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري رسالة خطية من وزير الخارجية في مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الرسالة تسلمها وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي خلال اجتماع له اليوم الأربعاء مع السفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون في مملكة البحرين الذي يزور قطر حاليا.

وتمخضت قمة العلا التي عقدت في مدينة العلا بالسعودية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ يونيو/حزيران 2017.

المصدر : الجزيرة

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