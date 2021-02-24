وزير الخارجية القطري يتلقى رسالة من نظيره البحريني

تلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري رسالة خطية من وزير الخارجية في مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الرسالة تسلمها وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي خلال اجتماع له اليوم الأربعاء مع السفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون في مملكة البحرين الذي يزور قطر حاليا.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى رسالة خطية من وزير الخارجية بمملكة البحرينhttps://t.co/RIAu15mJsb#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/d6Dshw6zQi — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) February 24, 2021

وتمخضت قمة العلا التي عقدت في مدينة العلا بالسعودية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ يونيو/حزيران 2017.