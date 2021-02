ضربة كبيرة وجهت للرئيس الأميركي السابق إثر رفض المحكمة العليا التدخل لصالحه لإلغاء قرار صدر عن قاض فدرالي بتسليم السجلات المالية المتعلقة به إلى مدع عام بمدينة نيويورك.

وتشكل الخطوة، التي جاءت بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء حكم ترامب، انتكاسة في المعركة القضائية التي يخوضها الرئيس السابق منذ سنوات سعيا لمنع نشر سجلاته الضريبية التي طالما تحجج أنها تخضع للمراجعة، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد الانتهاء من مراجعتها، دون أن يحدد موعدا لذلك.

ويعد ترامب أول رئيس أميركي منذ عهد ريتشارد نيكسون (1969-1974) لا ينشر إقراراته الضريبية تطوعا.

وجاء قرار المحكمة العليا حاسما وبإجماع آراء قضاتها التسعة، منهم 3 عينهم ترامب نفسه (أثناء رئاسته) إضافة إلى 3 آخرين محسوبين على الحزب الجمهوري.

وتحدى ترامب النظام القضائي ليحافظ على سرية موارده المالية وممارساته التجارية، وإبعادها عن التدقيق. ويفسح قرار المحكمة العليا الطريق أمام سايروس فانس المدعي العام لدائرة جنوب مانهاتن للحصول على هذه الوثائق.

وسعى فانس للحصول على هذه الوثائق للمساعدة في تحقيق جنائي يتعلق باحتمال حدوث احتيال تأميني وضريبي ومالي من قبل الرئيس السابق أو شركاته.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات مالية، ويؤكد محاموه أن الوثائق التي يريد المدعي العام فانس الاطلاع عليها غير ذات علاقة بممارسات ترامب محل التحقيق.

ويحقق فانس كذلك في مخالفات مالية مرتبطة بدفع ترامب عن طريق محاميه السابق مايكل كوهين مبالغ مالية -بطرق غير قانونية- لامرأتين: ممثلة الأفلام الاباحية ستورمي دانيلز، وعارضة سابقة بمجلة "بلاي بوي" الإباحية تدعى كارين ماكدوغال، اللتان تدعيان أنهما كانتا على علاقة بترامب قبل أن يكون رئيساً.

وندد ترامب في بيان له بالقضية ووصفها بأنها "اضطهاد واصطياد سياسي" قائلا "ما كان ينبغي للمحكمة العليا أن تسمح أبداً بحدوث هذه الافعال، لكنها فعلت".

ولا يعني قرار المحكمة العليا انتهاء السبل أمام الرئيس السابق، إذ لا يزال بإمكانه استئناف القضية رسمياً أمامها، ولكن لا يبدو أنها ستأخذ أي منحى آخر خاصة مع إجماع قضاتها التسعة على القرار وغياب أي دعم لموقف ترامب.

وغردت جيسي ماكليني، الصحفية في نيويورك تايمز، تقول إن الرئيس السابق في بيانه الطويل جدا، لا يبدو قادرا على الفهم أو التمييز بين التحقيق من قبل مكتب الادعاء العام بمنطقة منهاتن، وبين حكومة مدينة نيويورك التي يتهمها بفحص "كل صفقة تقريبا قمت بها من أي وقت مضى، بما في ذلك السعي للحصول على الإقرارات الضريبية".

In his (quite long) statement, the former president does not seem to make, or understand, the distinction between an investigation by @ManhattanDA and the city of NY, which he accuses of "looking at almost every transaction I’ve ever done, including seeking tax returns." https://t.co/pzFoi2F9T4

— Jesse McKinley (@jessemckinley) February 22, 2021