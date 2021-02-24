قالت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية إن لقاح "جونسون أند جونسون" فعال بجرعة واحدة فقط كما أثبت فعاليته ضد النسختين المتحورتين من الفيروس

تخطى إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم مساء الأربعاء عتبة المليونين ونصف المليون، وسط أنباء مبشرة عن فعالية لقاح جونسون أند جونسون، وسيعاد فرض حظر التجول جزئيا في الأردن وإسرائيل.

وحسب موقع ورلد ميتر، بلغ إجمالي وفيات الفيروس حول العالم مليونان و500 ألف و651، حيث تتصدر الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم بـ515 ألفاً و410 وفيات، تليها البرازيل بـ248 ألفاً و646، ثم المكسيك بـ181 ألفاً و809.

وأظهرت بيانات الموقع أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ 112 مليوناً و850 ألفاً و488، في حين بلغ عدد المتعافين 88 مليوناً و428 ألفاً و76.

حملات التطعيم

من جهة أخرى، قالت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية إن لقاح "جونسون أند جونسون" ضد فيروس كورونا آمن وفعال بجرعة واحدة فقط، مؤكدة أنه عالي الفعالية ضد النسختين المتحورتين اللتين ظهرتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وأضافت أن لجنة استشارية تابعة لها ستجتمع الجمعة المقبل لاتخاذ قرار بشأن إصدار توصية بترخيص الاستخدام الطارئ للقاح، بعدما سجل في تجارب مختبرية على نطاق واسع فعالية ضد الحالات الخطيرة بنسبة 85.9% في الولايات المتحدة و81.7% في جنوب أفريقيا و87.6% في البرازيل.

وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن توزيع 25 مليون كمامة قماشية مجانا اعتبارا من الشهر المقبل، على بنوك الطعام الخيرية ومراكز الصحة المحلية في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب الخطة، فإن ثلثي الأشخاص الذين يحصلون على خدمات المراكز الطبية التي ستوزع الكمامات هم من الفقراء، و60% من الأقليات العرقية، ونحو 1.4 مليون بلا مأوى.

من ناحيتها، أقرت شركة الأدوية أسترازينيكا بوجود صعوبات جديدة طرأت في أوروبا على إنتاج الجرعات الموعودة للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى مواقع إنتاج في الخارج للوفاء بوعودها بتسليم اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام.

وبدأت المجر باستخدام اللقاح الصيني "سينوفارم"، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعتمده، بعد أن كانت أول بلد استخدم اللقاح الروسي "سبوتنيك-في".

وفي أفريقيا، تلقت غانا أول شحنة عالمية للقاحات بتمويل من آلية كوفاكس المخصصة للبلدان الفقيرة، حيث حملت طائرة 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد، التي أنتجت في الهند، إلى مطار أكرا.

وتشير إحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه تم إعطاء 217 مليون جرعة على الأقل من اللقاحات في العالم، حيث استخدمت أكثر من 9 من أصل 10 جرعات في البلدان ذات الدخل "المرتفع" أو "تقترب من الشريحة العالية" (كما عرفها البنك الدولي)، والتي لا تضم سوى نصف سكان العالم (53%).

جنازة أحد المتوفين بالمرض في جنوب أفريقيا (رويترز)

إجراءات الإغلاق

وقررت الحكومة الأردنية إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة، بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع، باستثناء السير على الأقدام لمدة ساعة واحدة عند أداء صلاة الجمعة.

كما قررت العمل بالحد الأدنى من الموظفين بما لا يتجاوز 30% اعتبارا من الأحد في المؤسسات الحكومية.

وقبل شهرين، كان عدد الإصابات اليومية في الأردن 608 إصابات، بينما ارتفع أمس إلى 4550، كما بلغ الإجمالي 376 ألفًا و441 إصابة مؤكدة بالفيروس و4611 وفاة.

وستفرض السلطات في إسرائيل حظر تجوّل ليلياً من مساء الخميس وحتى صباح الأحد بمناسبة حلول عيد بوريم (المساخر)، وذلك منعاً لاختلاط السكان.

ومن نتائج قرارات الإغلاق، تكبدت مجموعة فنادق "أكور" الفرنسية خسارة صافية قدرها ملياري يورو تقريبا العام الماضي، وشهدت تراجعًا في نشاطها بنسبة 60%.

وفي بريطانيا، أعلن مطار هيثرو في لندن أنه سجل العام الماضي خسائر قدرها ملياري جنيه إسترليني بسبب الوباء و "تأثيره المدمر على الطيران".

وقالت جيني هاريس نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا إن المواطنين قد لا يحتاجون لوضع كمامات خلال شهور الصيف إذا انخفضت حالات الإصابة بشكل كبير، لكن استخدامها سيكون ضروريا مرة أخرى في الشتاء على الأرجح.