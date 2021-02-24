رغم قرار المحكمة ومناشدات حقوق الإنسان.. ماليزيا تمضي قدما بترحيل لاجئي ميانمار

تردد صدى ترحيل طالبي اللجوء من ميانمار في جنبات سوق بودو الشعبي في كوالالمبور، الذي يزخر ببضائع تقليدية وشعبية بورمية، ويعمل فيه كثير من رعايا ميانمار الذين تصنفهم السلطات الماليزية بلاجئين غير شرعيين.

وبينما كانت السلطات تجلي 1086 طالب لجوء من ميناء لوموت العسكري، تجمع العشرات من العمال الميانماريين في سوق بودو للتنديد بالانقلاب العسكري في بلادهم، ومطالبة السلطات الماليزية بوقف عمليات الإبعاد القسري لطالبي اللجوء.

وزاد من الإحباط والقلق بين العاملين الميانماريين خشيتهم من أن يلاقوا مصير من أبعدوا الثلاثاء الماضي على متن 3 سفن عسكرية تابعة لقوات البحرية في ميانمار، وفي ظل ظروف مقلقة تعيشها بلادهم بعد الانقلاب العسكري، أو خشية بطش السلطات الجديدة بهم، لا سيما أن معظمهم ينتمون إلى عرقيات تعرضت للاضطهاد.

وفي الأثناء، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الماليزية إلى فتح تحقيق عاجل بشأن ترحيل هؤلاء اللاجئين، رغم قرار قضائي بوقف عملية الترحيل، معتبرة أن سلطات الهجرة في كوالالمبور أظهرت تجاهلا صارخا لأمر المحكمة العليا.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بالسماح لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالوصول الفوري إلى كل شخص محتجز في مراكز الهجرة، لتقييم وتحديد ما إذا كانوا لاجئين معترفا بهم، أو مؤهلين كلاجئين، أو لديهم أسباب لطلب اللجوء.

وبحسب بيانات مفوضية شؤون اللاجئين فإن عدد طالبي اللجوء من ميانمار المسجلين بمكتبها في ماليزيا يتجاوز 156 ألفا، منهم أكثر من 102 ألف من عرقية الروهينغا، في حين تقدر جهات عدة عدد غير المسجلين بضعف هذا العدد.

وقد كشفت المفوضية الأممية أن السلطات الماليزية لا تسمح لها بالوصول إلى مراكز احتجاز اللاجئين غير النظاميين منذ عام 2019، وبذلك فإنها لا تستطيع أن تحدد إن كان من بين المبعدين من مراكز الاحتجاز من يستحق اللجوء بسبب الاضطهاد، أو إن كان بينهم نساء وأطفال.

استثناء الروهينغا

رقيّة مسلمة من ميانمار، تقول إن والدها قضى تحت التعذيب على أيدي قوات الأمن في البلاد، وتنتظر الحصول على إذن بالهجرة لتلحق بابنها في الولايات المتحدة الذي هاجر إليها مع زوجها، لكن الزوج توفي بمرض كورونا.

رفضت رقية التصوير خشية تعرض أقربائها في ميانمار للانتقام، كما قالت للجزيرة نت، وكشفت عن كتفها وساقها لتظهر آثار ما تعرضت له من تعذيب بأسلاك معدنية.

ورغم أنها لا تنتمي لعرقية الروهينغا، فإنها تخشى الترحيل، وقد نفت سفارة ميانمار ضمنا أن يكون من بين المرحلين من ينتمون لعرقية الروهينغا حيث إن ميانمار لا تعرف بمواطنتهم.

أما دائرة الهجرة الماليزية فقالت صراحة إنه لا يوجد بين المبعدين من ينتمون لعرقية الروهينغا، أو يحملون بطاقات لجوء من مفوضية اللاجئين.

البروفيسور عبد الرزاق أحمد طالب رئيس الوزراء بوقف الترحيل القسري وإنقاذ سمعة ماليزيا (الجزيرة)

تجاهل القضاء والمناشدات

لم تفلح المناشدات الحقوقية والسياسية في ثني الحكومة الماليزية عن المضي قدما في ترحيل لاجئي ميانمار، ورغم صدور قرار من المحكمة العليا في كوالالمبور يقضي بوقف مؤقت لعملية الترحيل، فإن دائرة الهجرة قالت إنها أنهت بنجاح تسليم دفعة اللاجئين لسلطات ميانمار ونقلوا بسفنها الحربية.

وأصدرت المحكمة العليا قرارا آخر يلزم الحكومة بالتوقف عن ترحيل مزيد من اللاجئين إلى ميانمار لحين البت في القضية التي رفعتها منظمتان حقوقيتان، ويتوقع البت فيها في جلسة مقررة يوم 9 مارس/آذار المقبل.

وفي رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء، اعتبر أستاذ العلوم السياسية البروفيسور عبد الرزاق أحمد عملية الترحيل مخالفة لمقاصد الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، وتسيء إلى سمعة ماليزيا.

وأعرب عبد الرزاق، وهو مؤسس منظمة "ناهل من أجل السلام" عن صدمته من إبعاد طالبي اللجوء (وترحيلهم) إلى (بلد يحكمه) نظام عسكري، واعتبرها مخالفة للقوانين الدولية التي تحظر الإبعاد القسري للفارين من الاضطهاد.

أما ليو تيشن تونغ نائب وزير الدفاع الماليزي السابق فطالب الحكومة بعدم إضفاء شرعية على النظام العسكري في ميانمار، كما طالبها في حديثه للجزيرة نت بأن تأخذ بالاعتبار تطلعات شعب ميانمار، وأضاف "إذا عرفنا أن الغالبية الساحقة من شعب ميانمار ترفض النظام العسكري الحالي فإن التعامل معه لن يكون في مصلحة ماليزيا على المدى البعيد".

ليو تيشن نائب وزير الدفاع الماليزي السابق طلب من الحكومة عدم إضفاء شرعية على النظام العسكري بميانمار (الجزيرة)

عواقب وخيمة

ورغم ادعاء الحكومة أنها غير ملزمة باتفاقيات جنيف للاجئين لعام 1951 والبروتوكول الخاص لعام 1967 لأنها غير موقعة عليها، فإن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجمع على استنكار الترحيل القسري لطالبي اللجوء.

واعتبرت عشرات البيانات الصادرة عن المنظمات الحقوقية أن عمليات الترحيل تتناقض مع اتفاقيات دولية صادقت عليها ماليزيا، مثل اتفاقيات حماية المرأة والطفل، وميثاق حقوق الإنسان لدول "آسيان" ومنع إبعاد المعرضين للاضطهاد والقتل.

لكن الأخطر بنظر نشطاء بين لاجئي ميانمار أن عملية الترحيل تثير هلعا واسعا بين أوساط طالبي اللجوء عموما ولاجئي ميانمار خصوصا، لا سيما بعد انقلاب الأول من فبراير/شباط الجاري في ميانمار.

وهذا ما أشارت إليه رسالة البروفيسور عبد الرزاق لرئيس الوزراء، والتي قال فيها إن انطباعا يتنامى أن ماليزيا لم تعد آمنة، وأنها لا تحترم الأعراف والقوانين والدولية أو المبادئ الإسلامية في إغاثة الملهوف.

وخيّر عبد الرزاق رئيس الوزراء بين الالتزام بالمبادئ الإسلامية والحفاظ على مكانة ماليزيا بالمجتمع الدولي، أو الانزلاق إلى مصالح ضيقة مع أنظمة معروفة بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.