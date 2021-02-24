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سياسة|عراق

برهم صالح: المصلحة في عدم تحويل العراق لمنطقة نفوذ ولا نريد وجود أميركا دائما

صالح قال إن بلاده تعمل بشكل جدي على تطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليج الخليجي (غيتي)
صالح قال إن بلاده تعمل بشكل جدي على تطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليج الخليجي (غيتي)
24/2/2021

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن مصلحة بلاده وجيرانها تكمن في عدم تحويل العراق إلى منطقة نفوذ لبعض دول الجوار، مؤكدا أن بغداد وواشنطن لا تريدان وجودا دائما للقوات الأميركية في العراق.

وأضاف صالح في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال ندوة نظمها معهد بروكينغز الأميركي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن التدخل الأجنبي في العراق سيخلق المزيدَ من المشاكل لشعبه ولجيرانه.

وتابع أن بلاده تعمل بشكل جدي على تطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون لدول الخليجي.

كما قال الرئيس العراقي إن بلاده والولايات المتحدة لا تريدان وجودا دائما للقوات الأجنبية، مؤكدا ضرورة تواصل المعركة ضد تنظيم الدولة.

وأكد أن المهمة ضد التنظيم لم تنجز بعد، وأشار إلى ما وصفها بجيوب إرهابية في سوريا، قائلا إن الحرب على الإرهاب يجب أن تتواصل.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أميركي لمحاربة تنظيم الدولة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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