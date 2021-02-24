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سياسة|إيران

إيران تزيح الستار عن مسيَّرة جديدة تحلق لأكثر من 24 ساعة

طائرة "كمان 22" المسيرة الإيرانية (الجزيرة)
طائرة "كمان 22" المسيرة الإيرانية (الجزيرة)
24/2/2021

كشفت القوات الجوية الإيرانية عن نموذج لطائرتها المسيَّرة الجديدة "كمان 22" والتي لم يكتمل تصنيعها حتى الآن، ولكنها دخلت مراحل التصنيع الأخيرة حسب قولها.

وقال قائد القوات الجوية الإيرانية، العميد عزيز نصير زاده، إن هذه الطائرة مقاتلة، وقادرة على التحليق لأكثر من 24 ساعة، ولمسافة 3 آلاف كيلومتر.

وأضاف أنها قادرة على الرصد والاستطلاع، ونقل الذخائر الحربية إلى مسافات بعيدة.

وأوضح أن عملية الإنتاج لم تنتهِ بعد، ولكنها في مراحلها الأخيرة، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ستعزز قدرتها على إنتاج مختلف أنواع الطائرات المسيَّرة في المستقبل.

المصدر : الجزيرة

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