ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الإسرائيلي الاثنين غابي أشكينازي أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الأفضل لمستقبل إسرائيل.

وقالت الوزارة إن بلينكن أكد لأشكينازي في اتصال هاتفي أن إدارة الرئيس جو بايدن "تؤمن بأن حل الدولتين هو أفضل سبيل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش في سلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة".

وما يعرف بـ"حل الدولتين" هو اقتراح ترى عدة أطراف ودول أنه من شأنه إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وينص هذا الحل على إنشاء دولتين، إحداهما إسرائيل وتقوم على أرض فلسطين المحتلة عام 1948، والأخرى فلسطين وتقوم على أراضي حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، والتي تضم مناطق الضفة والقدس الشرقية وغزة، وتشكل 22% من أراضي فلسطين التاريخية.

وضع القدس

وقبل نحو 10 أيام أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وضع مدينة القدس يخضع لمفاوضات الحل النهائي، ورهنت تقديم مساعدات للفلسطينيين بتوافقها مع القيم الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن وضع القدس سيخضع لمفاوضات الحل النهائي، وإن هذا الموقف لم يتغير.

وشدد على أن عودة المساعدات الأميركية -التي قطعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب- إلى الفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع قيم واشنطن ومع المصالح الأميركية.