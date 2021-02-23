رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا في لبنان: "ما حصل اليوم خرق لا نستطيع السكوت عنه، إنه محاولة لتمييز مجموعة من الأشخاص"

أثار تلقي نواب اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مقر البرلمان اللبناني، الثلاثاء، موجة انتقادات واسعة لما اعتبره البعض "خرقا" لخطة التطعيم المعتمدة في البلاد، كما دفع البنك الدولي إلى التلويح بتعليق تمويله للحملة.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب، عدنان ضاهر، الثلاثاء، أن 16 نائبا، إضافة إلى 4 موظفين في البرلمان، ممن يتجاوز عمرهم الـ75 عاما، تلقوا اللقاح داخل مقر المجلس.

وباشر منتصف الشهر الحالي حملة التطعيم، بعد أن تلقى الدفعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech)، والتي تضمنت نحو 28 ألف جرعة، بموجب دعم قدمه البنك الدولي بقيمة 34 مليون دولار لمساعدته على الحصول على اللقاحات، مشترطا التوزيع العادل والمنصف وفق جدول الأولويات.

وبحسب خطة الحكومة، تُخصص المرحلة الأولى من التلقيح للطاقم الطبي، ومن هم فوق 75 عاما.

وأنشأت وزارة الصحة منصة ليسجل الراغبون بتلقي اللقاح أنفسهم عليها، على أن يتم التواصل معهم تباعا لتحديد موعد ومكان التلقيح، ولا يمكن الحصول على اللقاح من دون المرور بهذه الآلية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للقاح فيروس كورونا في لبنان، عبد الرحمن البزري، في مؤتمر صحافي "ما حصل اليوم خرق لا نستطيع السكوت عنه، إنه محاولة لتمييز مجموعة من الأشخاص.. ولا يجوز لأحد أن يتجاوز الخطة مهما كان".

وكان البزري أبلغ وسائل إعلام بنيته الاستقالة من منصبه احتجاجا، قبل أن يتراجع إثر مشاورات مع لجنته والبنك الدولي.

ووصف تلقيح النواب بأنه "خطأ كبير وفادح لا يجوز أن يتكرر".

تلقيح عدد من النواب في المجلس بدون موافقة من اللجنة الوطنية خطأ جسيم قد يتسبب:

– بوقف دعم البنك الدولي

– استقالة دكتور عبد الرحمن البزري من اللجنة#مزرعة — mona saliba (@monasaliba) February 23, 2021

وكان نقيب الأطباء اللبنانيين، شرف أبو شرف، قد دعا إلى مزيد من الشفافية في وقت سابق اليوم، وقال إن هناك العديد من المخالفات بدون أن يحدد رقما.

وذكر أن أناسا ليست لهم الأولوية أو لم يتم تسجيلهم تلقوا اللقاحات بينما ما يزال بعض العاملين في المجال الطبي وكبار السن ينتظرون.

البنك الدولي يهدد

وهدّد المدير الإقليمي في البنك الدولي، ساروج كومار جها، بتعليق الدعم المالي لحملة التلقيح إذا ثبت "خرق" الخطة المتوافق عليها.

وكتب على "تويتر"، إن ما حصل "لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع البنك الدولي، وسنسجله على أنه خرق للشروط والأحكام، التي تم الاتفاق عليها معنا من أجل تلقيح عادل ومنصف".

وأضاف في تغريدة أخرى "عند تأكيد الانتهاك، قد يعلّق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم خطة الاستجابة لكوفيد-19 في أنحاء لبنان"، مضيفا "أناشد الجميع، وأعني الجميع، بغضّ النظر عن منصبكم تسجلوا رجاء وانتظروا دوركم".

البرلمان يرد والرئيس يدافع

وفي المقابل، ردت الأمانة العامة للبرلمان في بيان قالت فيه إن "النواب الذين تلقوا اللقاح عددهم 16، وأسماؤهم موجودة على المنصة الرسمية وفق الفئة العمرية، وقد حان دورهم. وهذا ما فعلناه باعتبار أن النواب هم الأكثر عملا".

أنا تلقيت اللقاح من ضمن الفئات العمرية المحدّدة ووفق الأصول وفد تسجلّت منذ الأسبوع الأول على منصّة وزارة الصحّة.

الله يبعد الضرر عن الجميع pic.twitter.com/1l3OGY4T8J — Elie Ferzli (@EFerzli) February 23, 2021

وقال أحد أعضاء البرلمان إن النواب الحاليين والمتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، بالإضافة إلى بعض الموظفين الإداريين، يتلقون التطعيم في قاعة البرلمان. وقال "ما كل هذه الضجة؟ أعمارهم فوق 75 عاما، وهم مسجلون".

فيما قال حساب الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر إن الرئيس عون واللبنانية الأولى تلقيا اللقاح ضد "كورونا" مع 10 من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس، الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح.

مكتب الاعلام في الرئاسة: الرئيس عون واللبنانية الأولى تلقيا اللقاح ضد "كورونا" مع عشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح — Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 23, 2021

غضب على مواقع التواصل

شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة رافضة لمعلومات عن تلقي عدد من النواب اللبنانيين لقاحات ضد فيروس كورونا بدون انتظار دورهم.

وتصدر وسم "#NoWasta" (لا للواسطة) قائمة الأكثر تداولا، وهي العبارة التي قالها فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 14 فبراير/شباط تزامنا مع وصول أول دفعة من اللقاحات إلى لبنان، وفق اتفاقية مع البنك الدولي.

يا عيب الشوم على هيك بلد وهيك مسؤولين… مين يعني نواب فوق الـ ٧٥ شو هني أهم من البشر؟ ليش مجلس النواب فوق الطبيعة؟ وليش فيه أصلا موظفين عمرن فوق الـ ٧٥؟ مين بيتحمل مسؤولية ما يكون في لقاح؟ بري أو النواب أو حمد حسن؟ يا عيب الشوم — Elissa (@elissakh) February 23, 2021

وكتب أحد مستخدمي "تويتر"، "والدتي في 84 من العمر، ومسجلة (على المنصة)، لكنها لم تتبلغ بأن حان دورها، فيما السياسيون وعائلاتهم وأصدقاؤهم سيتلقون اللقاح قبلها".

ويشرف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على تخزين وتوزيع اللقاحات، في وقت تتعرض الطبقة السياسية بأكملها في لبنان لاتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.

وتمّ حتى الآن تلقيح 17 ألف شخص منذ وصول الدفعة الأولى من اللقاحات.

وسجّل لبنان منذ مطلع العام معدل إصابات ووفيات قياسية بوباء كوفيد-19، وتجاوز إجمالي الحالات 355 ألف إصابة بينها 4340 وفاة على الأقل منذ بدء انتشار الوباء في البلاد قبل عام.

ويشهد لبنان منذ منتصف الشهر الماضي إغلاقا مشددا بدأ الشهر الحالي التخفيف من قيوده تدريجيا.