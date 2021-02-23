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سياسة|ألمانيا

ألمانيا.. ولاية بافاريا تطبق في مدارسها مادة اختيارية للتعريف بالإسلام

المدارس الألمانية فتحت أبوابها أمس للطلاب بعدما كانت مغلقة بسبب وباء كورونا (الأناضول)
المدارس الألمانية فتحت أبوابها أمس للطلاب بعدما كانت مغلقة بسبب وباء كورونا (الأناضول)
23/2/2021

قررت حكومة ولاية بافاريا الألمانية اليوم، الثلاثاء، تدريس مادة للتعريف بالدين الإسلامي في مدارس الولاية (جنوبي ألمانيا)؛ لتكون مقررا اختياريا من بين مجموعة من المواد الدراسية الإلزامية.

وبهذه الخطوة، تقرر حكومة بافاريا تحويل التجربة النموذجية، التي يتم إجراؤها على مستوى ألمانيا إلى مادة دراسية عادية، وسيتم طرح هذه المادة للطلبة ولا سيما أصحاب الديانة الإسلامية كمادة اختيارية بدلا من مادة التربية الدينية، وجنبا إلى جنب مع مادة الأخلاق.

وتتعلق هذه الخطوة بعرض حكومي، حيث يفترض أن يقوم معلمون حكوميون بنقل معارف باللغة الألمانية عن الدين الإسلامي والتوجه الأساسي للقيم، وذلك في إطار "روح نظام القيم في القانون الأساسي والدستور البافاري".

وقبل عقود، كان هناك ما يعرف بـ"التوجيه الإسلامي" باللغة التركية في المدارس، ثم جاء عرض لتدريس هذه المادة باللغة الألمانية، وفي عام 2009 بدأت تجربة نموذجية في ألمانيا تحت اسم "درس إسلامي"، وتم توسيع التجربة مرارا حتى شملت نحو 350 مدرسة.

ومن المنتظر أن يبدأ تدريس المادة الجديدة خلال العام الدراسي الجديد، وسيشارك فيها المعلمون الذين انضموا سابقا للتجربة النموذجية.

المصدر : الألمانية

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