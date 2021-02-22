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سياسة

أول اجتماع رسمي بين قطر والإمارات لمتابعة بيان قمة العلا

قمة العلا انعقدت في يناير/كانون الثاني وكانت انطلاقة للمصالحة الخليجية (الجزيرة)
قمة العلا انعقدت في يناير/كانون الثاني وكانت انطلاقة للمصالحة الخليجية (الجزيرة)
22/2/2021

أفادت وكالة أنباء الإمارات عن اجتماع وفدين رسميين من دولتي الإمارات وقطر في الكويت لمتابعة بيان قمة العلا، الذي أعلن المصالحة الخليجية بعد أزمة بدأت في يونيو/حزيران 2017.

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين ناقشا، في الاجتماع الأول بينهما منذ بيان قمة العُلا، الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ البيان.

وأضافت وكالة أنباء الإمارات أن الطرفين أكدا أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية، وتطوير العمل الخليجي المشترك، بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين ثمنا جهود السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي تم التوصل خلالها إلى بيان العلا.

كما قدم الوفدان الشكر إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على مساعي دولة الكويت لرأب الصدع.

وتمخضت قمة العلا، التي انعقدت بمدينة العلا السعودية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ يونيو/حزيران 2017.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة على تويتر إنه شارك في قمة العلا استشعارا بالمسؤولية التاريخية وتلبية لآمال الشعوب، وذلك لرأب الصدع وأملا بمستقبل أفضل للمنطقة.

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