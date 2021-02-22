البث الحي
سياسة|مصر

الخرطوم: ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد 20 مليون سوداني ونسعى لزيادة الوسطاء الدوليين

عباس عبر عن أمله في أن يكون سد النهضة وسيلة للتعاون الإقليمي لا بؤرة للنزاع (وكالة الأنباء الأوروبية)
عباس عبر عن أمله في أن يكون سد النهضة وسيلة للتعاون الإقليمي لا بؤرة للنزاع (وكالة الأنباء الأوروبية)
22/2/2021

قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد 20 مليون سوداني، أي ما يعادل نصف عدد سكان السودان، مؤكدا أن بلاده تسعى لإشراك المزيد من الوسطاء الدوليين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن عباس قوله اليوم الاثنين إن إعلان إثيوبيا نيتها ملء خزان السد -الذي يقع على نهر النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية- يشكل تهديدا مباشرا لتشغيل سد الروصيرص السوداني، وبالتالي يهدد كل مشاريع الري بالنيل الأزرق إلى مدينة عطبرة في ولاية كسلا (شرقي السودان).

وأضاف الوزير "ما يقارب 20 مليون نسمة مهددون، ونأمل في التوصل إلى اتفاق قبل الملء باعتباره مهددا خطيرا للأمن القومي السوداني".

وتابع أن بلاده بصدد اتخاذ احتياطات فنية ودبلوماسية تحسبا لعملية الملء التي تعتزام السلطات الإثيوبية القيام بها في يوليو/تموز المقبل.

وقال عباس إن بلاده تسعى خلال هذه الأيام لتقوية وساطة الاتحاد الأفريقي، وإدخال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليلعبوا دور الوسطاء في أزمة سد النهضة القائمة منذ سنوات.

وسيلة للتعاون

وعبر عباس عن أمله بأن يكون سد النهضة وسيلة للتعاون الإقليمي بدلا من أن يكون بؤرة للنزاع السياسي بين الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) داعيا للتفكير بجدية في الفلسفة الأساسية للسد الإثيوبي التي تدعو للتعاون الإقليمي وتوليد الكهرباء من إثيوبيا، وزيادة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي من السودان، والصناعة من مصر.

ووسط اتهامات متبادلة بالتعنت بينها وبين القاهرة والخرطوم، تؤكد أديس أبابا أنها ستمضي في ملء خزان سد النهضة سواء توصلت أم لا إلى اتفاق مع السودان ومصر حول قواعد تعبئة وتشغيل السد الذي تفوق كلفته 4 مليارات دولار، وتقدمت أشغاله بأكثر من 70%.

وبعد أن وصلت إلى طريق مسدود، توقفت المفاوضات بين الدول الثلاث في نوفمبر/تشرين الثاني، ولم يسفر اجتماع تشاوري الشهر الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي وبمشاركة وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، عن أي تقدم باتجاه الخروج من المأزق الراهن.

وفي وقت تخشى مصر أن يهدد تشغيل سد النهضة بدون اتفاق ملزم حصتها من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تؤكد إثيوبيا أنه سيسهم في نمو اقتصادها، ولن يؤثر سلبا على مصر والسودان.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

السودان يضع سيناريوهات تحسبا لأضرار جسيمة جراء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون اتفاق

تحسبا لأضرار جسيمة محتملة نتيجة إقدام إثيوبيا على ملء سد النهضة للمرة الثانية بكميات مضاعفة من المياه الصيف المقبل دون التوصل لاتفاق ملزم، وضع السودان سيناريوهات عدة للتقليل من الخسائر الممكنة.

المزيد من سياسة

شاهد.. لحظة إصابة السفير الإيطالي قبل مقتله في الكونغو الديمقراطية

السفير الإيطالي كان في جولة ميدانية ضمن مهمة أممية عند تعرضه لهجوم مسلح (مواقع التواصل)

النووي الإيراني.. دعوة أوروبية لرفع العقوبات وواشنطن تربط ذلك بالمفاوضات وخامنئي: لن نذعن للضغوط

مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يتحدث بمؤتمر صحفي اليوم في بروكسيل (الأناضول)

يسعى إلى”ابتزاز” إدارة بايدن.. نتنياهو يبحث مع مساعديه عودة واشنطن المحتملة للاتفاق النووي ومنع تمركز إيران في سوريا

نتنياهو خلال اجتماع سابق مع غانتس وأشكنازي (وكالة الأنباء الأوروبية)

غموض وارتباك.. قانون جديد للشهر العقاري يثير الجدل ويقلق المصريين

المصريون باتوا مطالبين بدفع رسوم كبيرة للحفاظ على ممتلكاتهم العقارية (الجزيرة)
الأكثر قراءة

6 أشياء يمكن أن تحدث لجسمك إذا تناولت البصل يوميا

تجاوزنا مرحلة كورونا بأقل الخسائر.. أردوغان: لا ندين لصندق النقد الدولي بفلس واحد واحتياطات المركزي تفوق 95 مليار دولار

أردوغان يتحدث بمؤتمر في إزمير لحزب العدالة والتنمية الحاكم (الأناضول)

إزالة الثلوج وتوفير الطاقة.. هكذا تعمل أسطح تسلا الشمسية خلال الشتاء

يوم وافق صدام حسين على تدمير صواريخ الصمود 2.. أميركا تصر على الغزو

العراق دمّر صواريخ الصمود بإشراف فرق التفتيش الدولية عام 2003 (غيتي)