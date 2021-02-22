الثالث خلال أسبوع.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل قياديا في حماس بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين مصطفى الشنار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية، بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية).

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل القيادي الشنار في منطقة المعاجين (غربي نابلس) عند ساعات الفجر الأولى، واقتادته معتقلا بعد تقييد يديه.

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الأسير المحرر عمر الحنبلي بعد مداهمة منزله فجر الاثنين في الجبل الشمالي بمدينة نابلس، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بأنه "مقرب" من حماس.

الأسير المحرر عمر الحنبلي الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي من منزله فجر اليوم الاثنين (مواقع التواصل)

وسبق أن اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي القيادي الشنار نحو 8 مرات، قضى بموجبها سنوات في السجون، معظمها في الاعتقال الإداري، وسبق أن اعتقل أبناؤه أيضا، علما أنه يعاني من عدة أمراض، ويحتاج للعلاج بشكل دائم.

ويأتي هذا الاعتقال للقيادي الشنار في ظل استهداف إسرائيل قيادات حماس بالضفة الغربية، حيث سبق أن اعتقلت فجر الثلاثاء الماضي القياديين في الحركة الشيخ عدنان عصفور والنائب السابق في المجلس التشريعي الشيخ ياسر منصور بعد مداهمة منزليهما في نابلس.

وحذر مراقبون فلسطينيون من خطورة هذه الخطوة على سير العملية الانتخابية للمجلس التشريعي المزمع عقدها في 22 مايو/أيار القادم، حيث رأوا أن هذه الاعتقالات رسائل مباشرة لحماس ومشاركتها في تلك الانتخابات.