أعلنت النيابة العامة المصرية توقيع تسوية وتصالح مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك ووالد زوجة علاء مبارك، في عدد من قضايا التربح والإضرار العمد بالمال العام مقابل ما يزيد عن مليار وثلاثمئة مليون جنيه مصري، وهو ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل وتساؤلات عن حجم الفساد في هذه القضايا.

وأعلنت "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج" التي يرأسها النائب العام المصري حمادة الصاوي، في بيان رسمي توقيع عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهميْن محمد إبراهيم محمد سليمان ومحمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.

وحسب اللجنة، فقد بلغ إجمالي ما دفعه المتهمان لصالح خزينة الدولة مليارا و316 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي نحو 16 جنيها).

عاجل | #النيابة_العامة تعلن توصل لجنة #استرداد_الأموال_من_الخارج إلى تسوية مع وزير الإسكان الأسبق #محمد_إبراهيم_سليمان ورجل الأعمال محمد مجدي حسين راسخ مقابل 1.3 مليار جنيه عن التهم المنسوبة لهما ببعض القضايا pic.twitter.com/ojGoPZdCWE — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 20, 2021

مبلغ التصالح الكبير أثار موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تعجّب أغلب المتابعين من حجم الفساد في عهد مبارك والذي ينتج عنه هذا المبلغ الكبير في قضية تصالح واحدة، في حين اعتبر البعض أن قيمة التصالح وإن بدت كبيرة فإنها لا تغطي ولو جزء صغير من حجم الأراضي التي حصل عليها المتهمان دون وجه حق.

التصالح أيضا أعاد للواجهة الحديث عن فساد رموز حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث قدر البعض حجم فسادهم المثبت في قضايا رسمية بما يزيد عن 50 مليار جنيه، تم سداد أغلبها في قضايا التصالح، لتخرج هذه الرموز حرة طليقة بعد أن نجحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في كشف فسادهم وإنهاء 30 عاما من حكم مبارك ونظامه.

وضمت قائمة "المتصالحين" الذين دفعوا غرامات وقاموا بتسوية قضاياهم مع الدولة، كلا من حسين الجمال صهر مبارك الآخر (والد زوجة جمال مبارك)، ومنير ثابت شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، إضافة إلى أقرب مساعدي مبارك ورموز نظامه مثل فتحي سرور الذي كان رئيسا سابقا لمجلس الشعب، وزكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة الأسبق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، علاوة على الوزراء السابقين صفوت الشريف ويوسف والي وأنس الفقي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد، فضلا عن كبار رجال الأعمال المقربين من مبارك مثل أحمد عز وحسين سالم وسليمان عامر وغيرهم.

واعترض العديد من ناشطي مواقع التواصل على مبدأ التصالح مع رموز الفساد في عصر الرئيس مبارك وإطلاق سراحهم، في وقت يقبع فيه رموز ثورة يناير التي كشفت فسادهم، وكذلك وزراء ومستشارو الرئيس محمد مرسي الذي كان أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير، في السجون منذ سنوات طويلة دون تهم حقيقية.

عبدالله شحاتة خبير بصندوق النقد الدولي رجع لمصر بعد الثورة، مستشارًا لوزير المالية،سجنه الانقلاب وصنفه إرهابيا.

إبراهيم سليمان وزير إسكان مبارك،و مجدي راسخ، والد زوجة ابن مبارك، حكم عليهما بالسجن في جرائم فساد فقرر السيسي التصالح معهما مقابل 1.3مليار جنيه

صِفْ نظام السيسي بكلمة — wael kandil (@waiel65) February 20, 2021

اليوم النيابة تعلن استرداد مليار و315 مليون جنيه من وزير الاسكان الاسبق ابراهيم سليمان ومحمد مجدي راسخ

حما علاء مبارك

…

ولسه البعض يقولك مكانش في داعي لثورة يناير

ومبارك واسرته كانت اياديهم طاهرة ومتطهرة

😀 — Samira Ibrahim⁦ (@SamiraIbrahim4) February 20, 2021

قضية أرض سوديك

العقد كان عام 95 أعطى سليمان مجدي راسخ 10مليون م2 في مدينة الشيخ زايد بسعر المتر 35 جنيه ويتم سداد 5% من الثمن عند التعاقد وسداد 10% من الثمن بعد عام من التعاقد وسداد 10% من الثمن بعد عامين من التعاقد وباقي النسبة 75% من الثمن على 5 أقساط سنوية

وراسخ تربح ولم يسدد https://t.co/kYKWhKkXO3 — Ahmed Atalla (@avou_cato) February 20, 2021

ابراهيم سليمان ده يستعمله تمثال دهب

و لما القضيه تبقي علي مليار جنيه مع واحد زي مجدي راسخ يبقي معرف علي طول اننا دولة بتهرج ده ميجيش تمن مول في الحي التالت ستة اكتوبر — وائل ال جابري (@elgabry7) February 20, 2021

مجدي راسخ .محمد ابراهيم سليمان

دفعوا مليار وثلثمائة وخمسون مليون

مقابل استيلاء علي اراضي واستغلال نفوذ

سلمولي علي بتوع احنا اسفين ياريس — Magdy Mohamed (@MagdyMo58865276) February 20, 2021

مجدي راسخ ( نسيب مبارك ) وابراهيم سليمان وزير الاسكان في عهد مبارك تسترد منهم الدوله مليار و٢٠٠ مليون جنيه.

ياعيني عليكي يامصر كانوا بيسرقوا بافترا، سيبولنا حاجه يالصوص.

يسعدك ياسيسي — nassra borham (@nassraborham) February 20, 2021

فساد بيتصالح مع فساد اكبر

المتهمين

📌إبراهيم سليمان

(وزير اسكان مبارك المدلل اللي فصل ظابط الرقابة الادارية عشان كشف فساده)

📌مجدي راسخ

(راجل الأعمال نسيب مبارك ابو هايدي زوجة علاء)

قدموا طلب تصالح مع الدولة وتم التسوية وهيرجعوا مبلغ حوالي

مليار ونص جنيه👇

( — んodﾑ3آلُٻڊيَلُ (@Checkidodo) February 20, 2021

وكان لافتا أن علاء مبارك ابن الرئيس المصري الراحل وزوج ابنة مجدي راسخ، نال نصيب الأسد من التفاعلات حول القضية، خاصة بعد تلاسنه الشهير قبل أيام مع الصحفي والنائب مصطفى بكري بشأن تزييف التاريخ، حيث وجه عدد من رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر رسائل مباشرة إلى علاء مبارك حول فساد والد زوجته، ودار بينه وبين بعضهم سجال بشأن القضية.

يذكر أن علاء مبارك نفسه خرج من السجن هو ووالده وشقيقه جمال عقب إدانتهم بالاستيلاء على المال العام في القضية الشهيرة باسم "قضية القصور الرئاسية"، المعاقبين فيها بحكم نهائي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا و197 ألفا إثر ثبوت استيلائهم على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية، والتزوير في محررات رسمية.

طيب وهل تم اعلان ايضاً ان شركة سودك كانت الطرف الاساسى فى هذا التصالح ودفعت الجزء الاكبر ! والا ده خبر مش مهم !! — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 20, 2021

اليوم النيابة تعلن استرداد مليار و315 مليون جنيه من وزير الاسكان الاسبق ابراهيم سليمان ومحمد مجدي راسخ

حما علاء مبارك

…

ولسه البعض يقولك مكانش في داعي لثورة يناير

ومبارك واسرته كانت اياديهم طاهرة ومتطهرة

😀 — Samira Ibrahim⁦ (@SamiraIbrahim4) February 20, 2021

رسالة الى الاستاذ علاء مبارك

لما حماك مجدي راسخ يدفع تسوية مع الدولة مليار و٣٠٠ مليون يبقي هية أمواله الحقيقية كام

وواحد وزير في عهد والدك الله يرحمه دفع نفس التسوية مليار وشوية ده تسميه ايه⁉️

وانت عندك كام

ده احنا مكناش بنتسرق بقي ده احنا بنتنهب

وحضرتك مش عاجبك البلد كمان☹️ pic.twitter.com/vqHNNLStxo — دياب الشعيبي 🇪🇬✌🏻️ (@NWoQVub2aL8m1WY) February 20, 2021

قيمة التصالح لمحمد ابراهيم سليمان وزير اسكان ف عهد مبارك و مجدي راسخ صهر علاء مبارك

مليـــــــــــار و315 مليون جنيه رجعت لخزان الدوله بنقول كانت تكيه و نظام فاسسد اسس لدولة الحراميه والمحسوبية والسمسرة والعمولات والبعض بيتقمص

ياترى هنسمع صوت علاء بيه😏https://t.co/FWvQRpk0vi — Nashwa nour 🇪🇬 (@medomee5) February 20, 2021

طيب دا حما علاء مبارك بتاع له ما له وعلية ما علية وادعولة بالرحمه ومتشمتش فى الموت قول الله يرحمه انت اية معندكش رحمة — كريمان بس (@Kareman190097) February 20, 2021

مجدي راسخ كان هو المسئول عن نتيجةانتخابات واستفتاءات حسني مبارك ومن أجل ذلك تزوج علاء مبارك من هايدي راسخ وبعدها أخذ أرض الحزام الأخضر في٦أكتوبر وحولها لمنتجع بيفرلي هيلز. — 🇪🇬أبوYosif356 /ك660مش ميكا🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@EssaYosif) February 20, 2021

نفسي اشوف تعليق علاء مبارك ( عامل بلوك لي) علي خبر تصالح النيابة مع محمد سليمان

و مجدي راسخ بردهم مبلغ مليار و اربعمائة مليون جنيه للدولة . و هم كانوا اعمدة في نظام الراحل المرحوم مبارك .. ما بالك برجال مبارك علي مدي ثلاثون عاما … كم يا تري يملكون في بنوك اوروبا ؟ فساد — Ali Amr🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@elfayed65) February 20, 2021

المشكلة كمان أن مجدي راسخ نسيب البية كان مدير أمن القاهرة،يعني مش راجل اعمال ولا ورث تركة عن العائلة مثلا.

وهوه مدير الأمن مرتبة كام علشان يبقي عنده كل هذه الأموال؟

تسوية فقط مليار و٣٠٠ مليون والله يا راجل حرام عليكم مصر متستهلش كده

في العموم

مشاريع الرئيس السيسي

فضحت حكم ٣٠ سنه — دياب الشعيبي 🇪🇬✌🏻️ (@NWoQVub2aL8m1WY) February 20, 2021

مليارات بالجملة

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد السلام يونس قد أصدرت حكمها في ديسمبر/كانون الأول 2016 بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ مليار و64 مليون جنيه في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سوديك".

كما حكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات على محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" في القضية ذاتها.

ورغم ضخامة المبلغ، فإنه لا يعد الأكبر في قضايا تصالح رموز نظام مبارك التي يتصدرها تصالح أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل أحمد عز، الذي سدد نحو 13 مليار جنيه في قضيتين منفصلتين، الأولى هي الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة "حديد الدخيلة" التي تم التصالح فيها بسداد نحو 6 مليارات جنيه، والثانية جريمة غسيل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.

بخلاف عز هناك حسين سالم، أحد أكثر رجال الأعمال المقربين من الرئيس الراحل، والذي تنازل وأسرته عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة بقيمة تزيد على 5 مليارات جنيه وتمثّل -حسب ما ذكرت الصحافة المحلية- 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والتي قدرت وقتها بأكثر من 7 مليارات جنيه.