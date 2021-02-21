وصف نتنياهو اللقاء بالمهم جدا وبأنه يرمز إلى التعاون المتواصل بين القاهرة وتل أبيب في مجالات عدة، من بينها الطاقة

أجرى وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لإسرائيل.

وقال الملا إنه بدأ مع نظيره الإسرائيلي منذ سنوات بتوسيع التعاون في مجال الطاقة، والذي تعزز بإنشاء "هيئة الغاز في الشرق الأوسط".

من جهته، قال نتنياهو إن المنطقة تشهد عهدا جديدا من السلام والتطور في أعقاب إبرام "اتفاقيات أبراهام" مع دول في المنطقة.

ووصف نتنياهو اللقاء بالمهم جدا، وبأنه يرمز إلى التعاون المتواصل بين القاهرة وتل أبيب في مجالات عدة، من بينها الطاقة.

وقال إن هذه الاتفاقيات ستعود بالفائدة الاقتصادية على شعوب المنطقة، وإنها تشكل فرصة كبيرة لتعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل ودول أخرى، ولا سيما بعد أن أصبحت إسرائيل مركزا للطاقة وبإمكانها تغطية احتياجاتها وتزويد دول المنطقة، على حد قوله.

الحكومتان ماضيتان قدما في خطة مد خط الأنابيب وتعملان على التوصل إلى اتفاق رسمي (مواقع التواصل الاجتماعي)

خط أنابيب

في سياق متصل، اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أن زيارة الملا تعد تاريخية نظرا إلى أن تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر يعتبر أهم ما حصل في مجال التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام بينهما قبل 40 عاما.

وذكر شتاينتز اليوم الأحد أنه اتفق مع نظيره المصري على مد خط أنابيب لربط حقل لوثيان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي بمحطات الإسالة في شمال مصر.

وقال الوزير الإسرائيلي إن الحكومتين ماضيتان قدما في خطة مد خط الأنابيب، وتعملان على التوصل إلى اتفاق رسمي.

يذكر أن اللقاء شارك فيه كل من سفيرة إسرائيل لدى القاهرة والسفير المصري في تل أبيب ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ورئيس الشركة المصرية للغاز مجدي جلال.

وفي سبتمبر/أيلول 2020 تم توقيع اتفاقية إطلاق منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم إسرائيل ومصر واليونان وإيطاليا والأردن وقبرص الرومية، وفلسطين التي تغيبت عن حفل التوقيع.

وفي يناير/كانون الثاني 2020 بدأت مصر رسميا في استيراد الغاز الإسرائيلي، وبموجب اتفاقيات ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.