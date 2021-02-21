7 قتلى في تحطم طائرة عسكرية نيجيرية لدى اقترابها من مطار أبوجا

قال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا إن طائرة تابعة للقوات الجوية تحطمت أثناء اقترابها من مدرج مطار أبوجا اليوم الأحد نتيجة عطل أصاب محركها.

وأضاف سيريكا عبر حسابه على تويتر أن الطائرة العسكرية -وهي من طراز "كينغ إير 350" (King Air 350)- تحطمت بالقرب من مدرج مطار أبوجا بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك بينما كانت في طريقها إلى مدينة مينا الواقعة على بعد 110 كيلومترات شمال غربي أبوجا.

من جهته، قال سلاح الجو النيجيري في بيان إن تحطم الطائرة أسفر عن مقتل 7 أفراد اليوم، فيما أكد متحدث باسم القوات الجوية النيجيرية أنه في طريقه الآن إلى المطار بسبب هذا الحادث.

وقال شاهد عيان إن العشرات من العسكريين ومسؤولي المطار كانوا في منطقة تغطيها الأشجار قرب المطار حيث تناثر حطام الطائرة.