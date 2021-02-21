طالبونا بأسماء لا وجود لها.. وفد الحكومة اليمنية يعلن فشل محادثات تبادل الأسرى مع الحوثيين

عضو بوفد الحكومة قال إن الحوثيين يطالبون بأسماء قد يكون أصحابها قتلى أو وهميين

قال مصدر في وفد الحكومة اليمنية لمراسل الجزيرة في عمّان إن وفد جماعة الحوثي يتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل محادثات تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية.

وأضاف المصدر أن المحادثات انتهت بالفعل، وأن كلا الوفدين سيغادر عمّان صباح الغد، لكن التواصل بينهما سيظل مستمرا من خلال الأمم المتحدة من أجل التوافق على قوائم مرضية لكلا الطرفين.

وكان عضو وفد الحكومة اليمنية ماجد فضائل قال في تغريدات له على صفحته بموقع تويتر إنه رغم التنازلات المستمرة التي قدمها ويقدمها الوفد الحكومي، فإن مليشيا الحوثي مستمرة في تعنتها، وترفض إخراج أو مبادلة الصحافيين، وتطالب بأسماء لا وجود لها قد يكونون قتلوا في جبهات القتال أو أنهم وهميون.

واتهم فضائل الحوثيين بالعمل على تعقيد ملف الأسرى وتعمد إفشال المحادثات، مؤكدا أن الوفد الحكومي جاء إلى عمان ولديه النية الكاملة والتوجيهات الواضحة من الرئيس اليمني للإفراج عن المزيد من الأسرى.

واستكملت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تبادل 1061 أسير، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 6 أعوام، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن اتفاق السويد الموقع قبل أكثر من عامين.

وتسعى الأمم المتحدة وأطراف عدة إلى دعم المحادثات بين الطرفين لإبرام اتفاقات مماثلة.