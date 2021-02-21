قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا تقتحم منزل محافظ تعز في عدن

القوات المقتحمة اختطفت قائد قوات الأمن الخاصة بتعز العميد جميل عقلان وقائد حماية المنزل بينما لم يكن المحافظ موجودا هناك

قالت مصادر محلية يمنية إن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا اقتحمت اليوم الأحد منزل محافظ تعز، نبيل شمسان، بمدينة عدن جنوبي البلاد، واختطفت قائد قوات الأمن الخاصة بتعز وقائد حماية المنزل.

وأوضحت المصادر أن مسلحين من الحزام الأمني على متن مركبات عسكرية قدموا إلى المنزل وأطلقوا النار على قوة حراسته واقتحموه وفتشوا غرفه، قبل أن يغادروا ويختطفوا معهم قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة تعز، العميد جميل عقلان، وقائد قوة حماية المنزل، دون ذكر هويته.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن محافظ تعز لم يكن موجودا في المنزل لحظة الاقتحام.

ولم يعرف على الفور أسباب قيام قوات الحزام الأمني بالاقتحام وإن كان المحافظ هو المستهدف بالاختطاف، كما لم يصدر على الفور تعليق رسمي من الحكومة اليمنية حول الموضوع.

و"الحزام الأمني" قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوب اليمن، وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين ونشطاء الحراك الجنوبي، وتعرف بولائها ودعمها من دولة الإمارات وخدمة أجندتها في اليمن.