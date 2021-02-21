طالبه بتحمل المسؤولية.. باسيل يدعو الحريري للإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية

قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل إن "أسبابا داخلية وأخرى خارجية تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية"، داعيا إلى تشكيل حكومة اختصاصيين برئاسة سعد الحريري.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري أعلن الجمعة أن جهود تشكيل حكومة اختصاصيين لم تسفر عن تقدم حتى الآن، في حين اتهمته الرئاسة الأحد بأنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور.

وقال باسيل -في مؤتمر صحفي- "يريدون أن نشارك في الحكومة رغما عنا وبشروط غير مقبولة وإلا نكون معطلين.. لا نريد المشاركة في الحكومة، وسنقبل بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم بالدستور ويصون الحقوق، ولكنهم فهموا تساهلنا ضعفا والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكسارا".

وأضاف أن على سعد الحريري تحمل المسؤولية ويشكل حكومة من الاختصاصيين، ومن غير مشاركتنا، ويتوقف عن إضاعة الوقت ويرمي الحجج على الغير.

وقال مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إن "تصريحات باسيل رد على تصريحات الحريري، لكنها تضع خارطة طريق لرؤية حزبه ومن خلفه الرئيس اللبناني ميشال عون لكيفية تشكيل الحكومة".

وأكد أن باسيل تحفظ على ذكر العقبات الخارجية، لكنه استفاض في ذكر العقبات الداخلية، وشدد على أن تشكيل الحكومة لا يمكن أن يتم من دون موافقة رئيس الجمهورية.

ويعاني لبنان منذ أكثر من عام من أسوأ أزمة اقتصادية عرفها بعد الحرب الأهلية (1975-1990) أدت إلى تدهور قيمة العملة الوطنية، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وارتفاع معدل البطالة والجرائم.

وتحول الخلافات السياسية حتى الآن دون تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020، الناتج عن تخزين مواد شديدة الانفجار، وفق تقديرات رسمية أولية.