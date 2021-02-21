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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

أول خطاب له منذ مغادرته المنصب.. ترامب يخطط للعودة للأضواء بمؤتمر تيار المحافظين

مصدر مقرب يقول إن ترامب سيتحدث عن مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة

ترامب لم يتوقف عن مهاجمة خصومه بعد خروجه من البيت الأبيض (الأناضول)
ترامب لم يتوقف عن مهاجمة خصومه بعد خروجه من البيت الأبيض (الأناضول)
21/2/2021

يخطط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للعودة إلى دائرة الضوء السياسية من خلال كلمة يلقيها أمام اجتماع كبير لتيار المحافظين.

وسيلقي ترامب نهاية الأسبوع المقبل في أورلاندو بولاية فلوريدا أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال مصدر مقرب من ترامب لرويترز إن "الرئيس الأميركي السابق يعتزم التحدث إلى مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في 28 فبراير/شباط الجاري، وهو اليوم الأخير من اجتماعهم".

وأضاف المصدر أن ترامب سيتحدث عن مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة، بالإضافة إلى ملف الهجرة و"السياسات الكارثيّة" لخلفه جو بايدن في هذا الملف.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث خلال المؤتمر عدد من كبار أعضاء الحزب الجمهوري الذين يُعتبرون مرشحين محتملين للحزب في انتخابات الرئاسة عام 2024، ومن بينهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وحاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نويم.

وتمّت تبرئة الرئيس الأميركي السابق في ثاني محاكمة رامية لعزله أمام مجلس الشيوخ، ولم تتوافر أغلبيّة الثلثين المطلوبة لإدانته بتهمة التحريض على هجوم السادس من يناير/كانون الثاني الماضي على مقر الكابيتول، الذي نفذه أنصار له؛ في مسعى لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز بايدن.

ولا يزال ترامب يمثل قوة فاعلة في السياسة الأميركية، ويريد 3 أرباع الجمهوريين أن يؤدي دورًا بارزًا في الحزب، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة كوينيبياك هذا الأسبوع.

ويبذل ترامب قصارى جهده ليكون محط أنظار الجميع. ومنذ مغادرته البيت الأبيض على مضض لم يظهر علنا كثيرا، لكنه استغل وفاة الإعلامي اليميني راش ليمبو من أجل الاتصال بشبكة فوكس نيوز لتكرار ادعائه بأن الانتخابات التي خسرها كانت مزورة.

وقال ترامب "اعتقد راش أننا فزنا وكذلك أنا بالمناسبة؛ أعتقد أننا فزنا بشكل كبير".

ويتوارى عادة الرؤساء السابقون عن الأنظار، لكن ترامب يبدو مختلفا، وهو ما يثير علامة استفهام عن الطريقة التي سيتعامل بايدن من خلالها مع احتمالات وجود رئيس سابق ذي نزعة انتقامية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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