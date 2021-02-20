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القضاء يرفض طعنه في الحكم.. نقل نافالني إلى السجن وتغريمه بتهمة التشهير

نافالني متهم بالتشهير بأحد المحاربين القدامى (رويترز)
نافالني متهم بالتشهير بأحد المحاربين القدامى (رويترز)
20/2/2021

رفضت محكمة الاستئناف في موسكو اليوم السبت الطعن في الحكم الصادر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني، وسيقضي عامين ونصف العام في السجن، مع الأخذ في الاعتبار أنه قضى 12 شهرا تحت الإقامة الجبرية.

كما أصدت المحكمة حكما بفرض غرامة مالية على المعارض الروسي بقضية أخرى بتهمة "التشهير".

وسيواجه نافالني أول عقوبة طويلة له بالسجن خلال عقد من المواجهات والخلافات مع السلطات، وقد ينقل أيضا إلى معسكر للأشغال الشاقة.

وأعلنت المحكمة أن الحكم سيتم تنفيذه على الفور، في حين أنكر نافالني التهم الموجه له وطالب بالإفراج الفوري عنه، وأكد محامياه فاديم كوبزيف وأولغا ميخائيلوفا، أنهما سيستأنفان الحكم.

وكان زعيم المعارضة نافالني (44 عاما) قيد الإفراج المشروط بعد إدانته بتهمة الاحتيال عندما تسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في سبتمبر/أيلول الماضي، ونقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج الطبي.

قضية جديدة

وفي سياق متصل، قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن محكمة روسية أدانت نافالني اليوم بالتشهير بأحد قدامى المحاربين في قضية يقول إن السلطات استغلتها لتشويه سمعته، كما قضت المحكمة بتغريمه ما يعادل 11 ألف دولار.

واتهمت السلطات نافالني بالتشهير بالمحارب القديم الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، لظهوره في مقطع فيديو دعائي أيد إصلاحات دستورية في العام الماضي.

وتسمح هذه الإصلاحات التي أُقرت في استفتاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمنافسة على الرئاسة لفترتين إضافيتين بعد عام 2024 إذا أراد ذلك.

وتم توجيه التهمة إلى نافالني بعد أن شارك مقطع فيديو عبر موقع تويتر، يصف فيه الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو بـ "الخونة".

وأُوقف نافالني لدى عودته إلى روسيا الشهر الماضي بعد رحلة علاج في ألمانيا، وحُكم عليه في الثاني من فبراير/شباط الحالي بالسجن عامين و8 أشهر.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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