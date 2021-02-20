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معيتيق في الشرق.. مباحثات لإقرار ميزانية ليبية موحدة

معيتيق أعلن أنه سيتلقي اليوم عقيلة صالح في طبرق (الجزيرة)
معيتيق أعلن أنه سيتلقي اليوم عقيلة صالح في طبرق (الجزيرة)
20/2/2021

بدأت اليوم السبت في ليبيا اتصالات ومشاورات لإقرار ميزانية موحدة للبلاد، وسط تكثيف الجهود لتنفيذ مخرجات الحوار السياسي الذي قاد لتشكيل سلطة مؤقتة، مهمتها العمل على توحيد جميع مؤسسات الدولة وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام.

وقد وصل إلى مدينة البيضاء في الشرق كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق ووزير المالية فرج بومطاري للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة.

وقال معيتيق عبر صفحته بفيسبوك، "وصلت منذ قليل رفقة وزير المالية فرج بومطاري إلى مطار الأبرق للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة، ومن ثم سنلتقي رئيس مجلس نواب (طبرق) عقيلة صالح".

وتتواصل في ليبيا خطوات تنفيذ مخرجات الحوار السياسي، وسط تصاعد الآمال بتوحيد البلاد، بعد سنوات من القتال وتنازع السلطة بين حكومتين وبرلمانين.

وأمس الجمعة، زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد دبيبة طبرق لبحث إجراءات تشكيل الحكومة.

وقال محمد حمودة الناطق باسم الدبيبة، إن الأخير عقد في طبرق مباحثات مع رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، تناولت ملف تشكيل الحكومة الجديدة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ووفق مخرجات حوار جنيف، ما زال أمام دبيبة نحو أسبوع لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك فسيتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.

انسحاب الأجانب

وفي بنغازي، أجرى المبعوث الأممي يان كوبيش لقاءات بعدد كبير من المسؤولين والشخصيات الفاعلة.

وحسب بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقد المبعوث الخاص اجتماعا مع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر وبحضور وفد "القوات المسلحة العربية الليبية" المشارك في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش أيضا سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ومناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي.

وجدد كوبيش الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا، واحترام قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك حظر الأسلحة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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