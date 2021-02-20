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سياسة|مصر

مصر.. إدراج مستشار مرسي و20 آخرين على قوائم الإرهاب

من أبرز المدرجين على تلك القوائم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية.

شحاتة عمل مستشارا للرئيس الراحل محمد مرسي (الجزيرة)
شحاتة عمل مستشارا للرئيس الراحل محمد مرسي (الجزيرة)
20/2/2021

قررت محكمة مصرية اليوم السبت إدراج عبد الله شحاتة مستشار الرئيس الراحل محمد مرسي، و20 شخصا آخرين على قوائم الإرهاب.

ووفق ما نقلته صحف مصرية بينها الأهرام -المملوكة للدولة- فقد قررت محكمة منعقدة جنوبي القاهرة إدراج شحاتة و20 آخرين (لم تسمهم) على تلك القوائم لمدة 5 سنوات.

وأوضحت أن هؤلاء المتهمين أدينوا سابقا بأحكام بالسجن تصل إلى المؤبد على خلفية اتهامات بينها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون"، دون توضيح تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة اليوم السابع أواخر يناير/كانون الثاني الماضي أن عدد الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر ارتفع إلى 6602 و8 جماعات، وفق إحصاء شمل 35 حكما قضائيا من عام 2016 وحتى 24 يناير/كانون الثاني 2021.

ومن أبرز المدرجين على تلك القوائم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية.

ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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