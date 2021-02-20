البث الحي
سياسة|العالم

كورونا.. بايدن يتوقع عودة الحياة الطبيعية نهاية العام وبريطانيا تطالب بتوفير اللقاح للدول المحتاجة

بايدن طمأن الشعب الأميركي بأن اللقاحات آمنة وهي مفتاح التغلب على الجائحة ودعا غوتيريش مجموعة العشرين إلى وضع "خطة تلقيح عالمية" لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة وباء كوفيد-19

بايدن قال إن 600 مليون جرعة لقاح تكفي للأميركيين يتوقع أن تكون جاهزة نهاية يوليو/تموز القادم (الجزيرة)
بايدن قال إن 600 مليون جرعة لقاح تكفي للأميركيين يتوقع أن تكون جاهزة نهاية يوليو/تموز القادم (الجزيرة)
20/2/2021

قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة إن من السهولة تجاوز الولايات المتحدة تلقيح 100 مليون شخص ضد فيروس كورونا في 100 يوم الأولى من رئاسته، متوقعا عودة الحياة لطبيعتها نهاية العام الجاري، في حين قدمت بريطانيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو الدول الغنية إلى إعطاء جرعات من اللقاحات إلى الدول منخفضة الدخل.

فقد اعتبر بايدن -أثناء زيارته مصنع لقاحات مضادة لكوفيد-19 تابع لشركة فايزر(Pfizer)- أنه بات من السهل تجاوز هدفه بتلقيح 100 مليون شخص، كهدف من أهدافه التي وضعها حين تسلم الرئاسة، وذلك مع وصول متوسط الأشخاص الذين يأخذون اللقاح يوميا في الولايات المتحدة إلى 1.7 مليون.

وقال إن 600 مليون جرعة لقاح تكفي للجميع يُتوقع أن تكون جاهزة نهاية يوليو/تموز القادم، مضيفا "أعتقد أننا سنقترب من معاودة الحياة الطبيعية نهاية هذا العام، وبمشيئة الله فإن عيد الميلاد المقبل سيكون مختلفا عن الذي سبقه، لكن لا يمكنني الجزم بهذا الالتزام".

واستغل بايدن الزيارة من أجل تمرير رسالة يطمئن فيها الشعب الأميركي -خاصة المشككين في اللقاح الذي طُوّر بسرعة قياسية- بأن اللقاحات آمنة، وهي مفتاح التغلب على الجائحة.

وأضاف أن الشركات التي تصنع اللقاحات "كثيرة التدقيق"، وأنها "تستغرق وقتا للقيام بإجراءات السلامة أكثر مما تفعل لصنع اللقاح، إنهم دقيقون إلى هذه الدرجة".

وقال المدير التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا إن الشركة تتوقع أن تواتيها القدرة على مضاعفة العدد الأسبوعي من الجرعات من لقاحها الذي ستقدمه للولايات المتحدة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال بورلا -الذي تحدث بعد زيارة بايدن لمصنع الشركة في ولاية ميشيغان- إن فايزر تنتج في الوقت الحالي 5 ملايين جرعة أسبوعيا في المتوسط، وتتوقع "إنتاج أكثر من ضعف هذا العدد" في الأسابيع المقبلة.

وسلمت بريطانيا أمس الخميس مجلس الأمن مشروع قرار "يشدد على الحاجة إلى التضامن والإنصاف والكفاءة، ويدعو البلدان المتقدمة إلى التبرع بجرعات من اللقاحات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والدول الأخرى المحتاجة".

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قدر أن 160 مليون شخص حول العالم يعيشون في ظل صراعات أو فروا من بيئات غير مستقرة، وأنهم معرضون لخطر الحرمان من اللقاحات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء مجموعة العشرين إلى وضع "خطة تلقيح عالمية" لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة وباء كوفيد-19، خلال جلسة وزارية لمجلس الأمن.

وفي الأرجنتين، قدم وزير الصحة استقالته في وقت متأخر أمس الجمعة نزولا عند طلب رئيس البلاد، بعد الكشف عن تلقي أصدقاء للوزير اللقاح قبل بدء الحملة الرسمية للتحصين ضد الفيروس.

وخرجت فضيحة تلقي أصدقاء الوزير اللقاح بشكل مسبق إلى العلن بعد إعلان الصحفي هوراسيو فيربتسكي (71 عاما)، في لقاء إذاعي، أنه يدين لصديقه الوزير بتمكنه من أخذ اللقاح في مكتبه قبل السكان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أشخاصا آخرين مقربين من وزراء في الحكومة تلقوا اللقاح في وزارة الصحة.

وسجلت الأرجنتين -البالغ عدد سكانها 44 مليون نسمة- نحو مليوني إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 50 ألف وفاة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

كورونا.. غوتيريش يدعو لخطة تطعيم عالمية وإدارة بايدن تعد بتوفير اللقاح الصيف المقبل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن القوى الاقتصادية الكبرى إلى إعداد “خطة تلقيح عالمية” ضد فيروس كورونا، من جانبه تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتوفير التطعيمات لمواطنيه الصيف المقبل.

مؤتمر ميونخ للأمن.. ملفات ساخنة أبرزها جائحة كورونا ومواجهة الصين وروسيا

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر ميونخ للأمن عبر تطبيق الفيديو بسبب جائحة كورونا، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة.

المزيد من سياسة

إيران في مسارين.. استعراض القوة اليوم والتفاوض مع الذرية غدا

إيران عرضت في مناسبات عديدة أنظمة صواريخ محلية الصنع (رويترز)

مصر.. إدراج مستشار مرسي و20 آخرين على قوائم الإرهاب

شحاتة عمل مستشارا للرئيس الراحل محمد مرسي (الجزيرة)

وسط تحذيرات الجيش من الفوضى.. هل ينبعث حراك الجزائر في ذكراه الثانية؟

التعبئة الافتراضية تتواصل لذكرى الحراك الثانية، بينما تعبر أطراف من داخله عن خيبتها في أدلجة الاحتجاج (الجزيرة)

دعوات أفريقية لخفض التوتر.. إثيوبيا تتهم الخرطوم بخرق اتفاق الحدود والسودان يتعهد بحماية أراضيه

وزيرة الخارجية السودانية أكدت حرص بلادها على العلاقات الإستراتيجية مع إثيوبيا (الصحافة السودانية)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام الميكرويف يوميا؟

الميكرويف آمن ولن يسبب لك السرطان (شترستوك)

ميركل تكشف عن الطريقة الوحيدة لإنهاء وباء كورونا عالميا

الكافيار الأخضر.. ينمو بحجم الأرض في 4 أشهر ويكفي لإطعام البشرية

نظرا لخصائصها المغذية، تعد الولفيا جزءا من النظام الغذائي للعديد من شعوب جنوب شرق آسيا (شترستوك)

نائب كبير مهندسي ناسا للجزيرة نت: حلم ذهاب البشر للمريخ عام 2030 ليس مستحيلا

التونسي محمد عبيد كان أحد المشرفين المباشرين على تصنيع المركبة برسيفيرنس (الجزيرة نت)