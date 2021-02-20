اتهم الديمقراطيون ترامب أثناء إجراءات عزله في الكونغرس بالتحريض على التمرّد عبر شنّ الهجوم، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ صوّتوا لمنع إدانته.

وجّهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لـ6 أعضاء في مجموعة "أوث كيبرز" (Oath Keepers) (حرّاس القسم) المتشددة، أمس الجمعة، على خلفية مشاركتهم في هجوم 6 يناير/كانون الثاني الذي نفّذه أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على مقرّ الكابيتول.

وسبق أن وُجّهت اتهامات مشابهة لـ3 أشخاص آخرين منضوين في "أوث كيبرز" في وقت تسعى الوزارة فيه إلى إثبات أن الهجوم الذي أدى إلى إغلاق مقر الكونغرس وأسفر عن مقتل 5 أشخاص، جاء في إطار عملية خُطّط لها سابقا.

ووُجّهت اتهامات للأعضاء التسعة بالتآمر لعرقلة إجراءات حكومية رسمية، وإتلاف ممتلكات فدرالية، والدخول بطريقة غير قانونية إلى مبنى فدرالي.

وأفادت الوزارة بأنه تم إيقاف غريدون يانغ (54 عاما)، والزوجين كيلي ميغز (54 عاما) وكوني ميغز (59)، وجميعهم من فلوريدا.

كما تم إيقاف شقيقة يانغ -وتدعى لورا ستيل (52 عاما)- في كارولينا الشمالية، والزوجين ساندرا روث باركر (62 عاما)، وبيني ألفين باركر (70 عاما)، وهما من أوهايو.

ويذكر أن لدى عدد منهم تاريخا في العمل في صفوف الشرطة والجيش.

اقتحام مبنى الكونغرس نفّذته جماعات متطرفة (الأوروبية)

عرقلة وشبهات

وفصّلت وثائق المحكمة الاتصالات التي أجريت بينهم قبيل هجوم الكابيتول الذي عرقل لمدة وجيزة جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة. وهناك صور عدة تظهر المتّهمين في الكابيتول إذ شاركوا في تحرّك منظّم لاقتحام المقر.

ويدعم الاتهام الشبهات التي أثيرت أثناء محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ بأنهم كانوا يستجيبون لدعوة صدرت عنه في ديسمبر/كانون الأول للنزول إلى شوارع واشنطن لمنع تولّي بايدن الرئاسة.

وفي منشور أواخر ديسمبر/كانون الأول نقلت كيلي ميغز-التي وُجّه الاتهام إليها- تغريدة لترامب حثّ فيها أنصاره على التوجه إلى واشنطن يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكتبت ميغز "يقول ترامب سيكون التحرّك صاخبا!! سيكون صاخبا!! يريدنا أن نجعله صاخبا. هذا ما يقوله. دعانا جميعا إلى الكابيتول ويريدنا أن نجعله صاخبا!!"، وذلك وفقا لما ورد في لائحة الاتهامات.

ووُجّهت حتى الآن اتهامات إلى 229 شخصا على خلفية هجوم 6 يناير/كانون الثاني، وفق برنامج جامعة جورج واشنطن المعني بمسألة التطرف.

وركّزت وزارة العدل على مشاركة "أوث كيبرز" و"براود بويز" (Proud Boys) وغيرهما من المجموعات في وقت تعمل فيه على إثبات أن هجوم الكابيتول كان متعمّدا لا عفويا.

واتهم الديمقراطيون ترامب في أثناء إجراءات عزله في الكونغرس بالتحريض على التمرّد عبر شنّ الهجوم، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ صوّتوا لمنع إدانته.

بدورها، أعلنت شرطة الكابيتول فصل 6 عناصر وفتح تحقيق بحق 29 على خلفية سلوكهم أثناء الهجوم، حسب وسائل إعلام أميركية، في حين أفاد بعض المهاجمين بأن عناصر من شرطة الكابيتول شجّعوهم على اقتحام المبنى.