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دمشق تنفي وجود بند سري يتعلق بلقاح كورونا في صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

جنود ومعدات إسرائيلية بالجولان السوري المحتل (رويترز)
جنود ومعدات إسرائيلية بالجولان السوري المحتل (رويترز)
20/2/2021

نفى النظام السوري ما تداولته وسائل إعلام بشأن وجود بند سري في صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي أفضت لإفراج تل أبيب عن 3 سوريين مقابل إطلاق دمشق سراح فتاة إسرائيلية اعتقلت إثر عبورها الحدود إلى سوريا بالخطأ.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) -عن مصدر في النظام- أن ما تم تداوله بشأن الإفراج عن الفتاة الإسرائيلية، مقابل حصول دمشق على لقاحات لفيروس كورونا من إسرائيل، ملفقة هدفها الإساءة إلى تحرير الأسرى السوريين مقابل تلميع صورة الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر أن اتفاقا سريا تم إتمامه مع دمشق أمس الجمعة في إطار صفقة التبادل، وحظر المراقب العسكري نشر تفاصيلها، لكنه قد يخص اللقاحات المضادة لعدوى "كوفيد-19".

وتفاعل ناشطون ومحللون عرب مع خبر انعقاد صفقة التبادل تلك، وما تداولته وسائل إعلام عن تمويل إسرائيلي للقاح الروسي لتقديمه إلى سوريا، واعتبر متفاعلون أن الحديث عن تقديم اللقاح ضمن بنود الصفقة فضيحة حقيقية، ومجرد بداية للآتي.

ما قصة الصفقة؟

وأعلنت كل من تل أبيب ودمشق إتمام عملية تبادل أسرى عبر الصليب الأحمر الدولي وبوساطة روسية، وقد توجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجهوده في هذه العملية.

وقال بيان جيش الاحتلال "تماشيا مع توجيهات الحكومة الإسرائيلية، أعاد الجيش راعيَين إلى الأراضي السورية" مشيرا إلى أنه سلمهما إلى ممثلي الصليب الأحمر الدولي عبر معبر القنيطرة.

وبين أن الشخصين اعتُقلا "الأسابيع الأخيرة" بعد "عبور خط ألفا" الذي يمثل الحدود المتنازع عليها بين سوريا وإسرائيل بهضبة الجولان التي احتلتها تل أبيب عام 1967 وضمتها.

وأكدت سوريا في ما بعد الإفراج عن الأسيرين محمد حسين وطارق العبيدان، وهما من سكّان القنيطرة.

ويأتي الإفراج عن الرجلين اليوم التالي لنشر "سانا" خبر تبادل أسرى مع إسرائيل أتاح الأربعاء الإفراج عن "السورية المناضلة" نهال المقت مقابل إسرائيلية "دخلت الأراضي السورية في منطقة القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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