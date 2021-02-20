البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بموجب قانون أصدره الكونغرس.. إدارة بايدن تلتزم الكشف عن جوانب من قضية خاشقجي

إدارة بايدن طلبت من محكمة في نيويورك تمديد مهلة حتى الشهر المقبل من أجل رفع السرية عن جميع السجلات الخاصة بمقتل خاشقجي والمسؤول عن قتله، وتقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) بشأن الحادثة.

خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 (الجزيرة)
خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 (الجزيرة)
20/2/2021

قال مستشار الأمن القومي الأميركي -جيك سوليفان- إن الإدارة ستلتزم القانون الذي أصدره الكونغرس بشأن الكشف عن جوانب من قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وبيّن سوليفان -في مقابلة تلفزيونية أمس الجمعة- أن هذا القانون يفرض على الإدارة إصدار نسخة غير سرية من تقرير المساءلة والمسؤولية عن جريمة قتل خاشقجي التي وصفها بالوحشية والمروّعة.

ولفت إلى أنه لن يمرّ وقت طويل قبل أن يتم تجهيز التقرير وإرساله إلى الكونغرس، مرفقا بالإجابات الإضافية عن كيفية ضمان المساءلة عن هذه الجريمة.

ملخص وتوقعات

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) قد قالت إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستنشر في الأيام القليلة المقبلة تقريرا استخباراتيا بشأن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفت بالمطلعة أن التقرير عبارة عن ملخص غير سري لنتائج استخباراتية بشأن مقتل خاشقجي، وأشارت إلى أن نشره قد يجعل الأجواء مشحونة أكثر بين إدارة بايدن والرياض.

وذكرت الصحيفة أن إدارة بايدن طلبت من محكمة في نيويورك تمديد مهلة حتى الشهر المقبل من أجل رفع السرية عن جميع السجلات الخاصة بمقتل خاشقجي والمسؤول عن قتله، وتقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) بشأن الحادثة.

وكانت المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية الأميركية -أفريل هينز- قد تعهدت أمام الكونغرس بأن تلتزم القانون تماما، وتكشف للمشرعين عن تقييم دوائر الاستخبارات بشأن من كان وراء مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

المصدر : الصحافة الأميركية

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

إيران في مسارين.. استعراض القوة اليوم والتفاوض مع الذرية غدا

إيران عرضت في مناسبات عديدة أنظمة صواريخ محلية الصنع (رويترز)

مصر.. إدراج مستشار مرسي و20 آخرين على قوائم الإرهاب

شحاتة عمل مستشارا للرئيس الراحل محمد مرسي (الجزيرة)

وسط تحذيرات الجيش من الفوضى.. هل ينبعث حراك الجزائر في ذكراه الثانية؟

التعبئة الافتراضية تتواصل لذكرى الحراك الثانية، بينما تعبر أطراف من داخله عن خيبتها في أدلجة الاحتجاج (الجزيرة)

دعوات أفريقية لخفض التوتر.. إثيوبيا تتهم الخرطوم بخرق اتفاق الحدود والسودان يتعهد بحماية أراضيه

وزيرة الخارجية السودانية أكدت حرص بلادها على العلاقات الإستراتيجية مع إثيوبيا (الصحافة السودانية)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام الميكرويف يوميا؟

الميكرويف آمن ولن يسبب لك السرطان (شترستوك)

ميركل تكشف عن الطريقة الوحيدة لإنهاء وباء كورونا عالميا

الكافيار الأخضر.. ينمو بحجم الأرض في 4 أشهر ويكفي لإطعام البشرية

نظرا لخصائصها المغذية، تعد الولفيا جزءا من النظام الغذائي للعديد من شعوب جنوب شرق آسيا (شترستوك)

نائب كبير مهندسي ناسا للجزيرة نت: حلم ذهاب البشر للمريخ عام 2030 ليس مستحيلا

التونسي محمد عبيد كان أحد المشرفين المباشرين على تصنيع المركبة برسيفيرنس (الجزيرة نت)